El Hércules trabaja con "optimismo" en un acuerdo con sus peñas para que vuelva la animación al Rico Pérez

Cautela. Queda trabajo por hacer antes de que dé comienzo la temporada el último fin de semana de agosto. Nadie quiere hablar de acuerdo sellado porque no lo está, pero la intención de todas las partes, tras sentarse juntas a dialogar, es la de hallar un punto de encuentro que permita devolver la animación intensa al José Rico Pérez los días de partido. Después de la reunión mantenida el sábado por la mañana en el estadio, el Hércules se muestra "optimista" con la posible firma de un nuevo reglamento de régimen interno que restablezca la relación fluida entre el club y sus distintos colectivos, integrados la mayoría en la denominada Federación de Peñas Herculanas.

El abogado Pedro Heredia, vicepresidente segundo de la SAD propiedad de la familia Ortiz, ha sido el designado para completar una tarea compleja, "pero no imposible", que debería desencallar el conflicto que dejó sin soporte organizado al equipo en el tramo final del pasado curso por "diferencias irreconciliables" entre la Curva Sur y la entidad blanquiazul, la agrupación que lidera en los últimos tiempos, cuantitativa y cualitativamente, el aliento a la plantilla desde la grada. Al encuentro con el letrado acudieron el sábado los representantes de la federación y también los de la Curva como ente autónomo para avanzar en un posible pacto que siente las bases de la futura relación de todas las partes implicadas en este proceso.

Una aficionada del Hércules porta una bandera del equipo dentro del Rico Pérez. / ÁXEL ÁLVAREZ

El Hércules sueña con una evolución en el concepto Grada de Animación que se acerque más un conjunto uniforme que deje atrás el supuesto halo de radicalidad que ha envuelto siempre a los hinchas que en su momento la Policía Nacional calificó como ultras y dé paso a un lugar de encuentro, de socialización y posibilismo identitario en el que quepa todo el mundo, en el que nadie se sienta menos importante y en el que el empuje al bloque de Beto Company esté por encima de cualquier particularismo. Ahora mismo, ese deseo está lejos de cumplirse. La idiosincrasia de cada peña no es negociable en este instante, y aunque se pueda avanzar de forma conjunta en un convenio de colaboración, este siempre deberá respetar la singularidad de cada colectivo.

"La Federación de Peñas Herculanas apoya la creación de una Grada de Animación que contribuya a mejorar el ambiente del Rico Pérez y a fortalecer el apoyo al equipo. Sin embargo, entendemos que un proyecto de estas características solo tendrá éxito si nace desde el consenso y es capaz de integrar a todos los colectivos que llevan años impulsando la animación del Hércules, especialmente a Curva Sur. Consideramos que este proyecto debe desarrollarse desde el consenso, dentro del marco legal y respetando la identidad de todas las peñas que decidan integrarse", expone el órgano que reúne al mayor número de aficionados organizados.

Crear un comité que facilite el trabajo

Tras el cónclave del sábado, resuelto de manera amable, una de las cosas que se sacó en claro es la necesidad de conformar un grupode de colaboración permanente que integre a todas las instancias, incluido el club, para agilizar la relación y, sobre todo, las medidas a adoptar, entre las que se encuentra el compromiso de la SAD blanquiazul de, una vez se den las condiciones óptimas, esta se implique en el desplazamiento de su hinchada fuera de Alicante, que el convenio no se circunscriba estrictamente a lo que sucede dentro del Rico Pérez. En ese comité también deberá, por una cuestión meramente logística y puntual, figurar el departamento de seguridad del club que encabeza Juan Carlos Celdrán.

Los intergrantes de Curva Sur, durante un homenaje póstumo a uno de sus integrantes la pasada campaña, en el Rico Pérez. / ALEX DOMÍNGUEZ

Las nuevas tecnologías puede ayudar en esta tarea con la creación de un grupo de WhatsApp que permita mantener contactos a distancia cuando los temas a tratar no sean de gran calado o trascendencia y así avivar la toma de decisiones y la elaboración de propuestas. Aunque no se puso fecha al siguiente encuentro, lo natural será que estos se vayan produciendo de manera habitual para normalizarlos y que, de ese modo, se establezcan como rutina de trabajo, siempre con Pedro Heredia como principal representante del Hércules CF. Cualquier disonancia o desacuerdo de la grada expresados durante los partidos señalando a los gestores o a los propietarios no afectará a lo que se acuerde siempre que los cánticos proferidos no incluyan insultos, injurias o calumnias y los medios empleados se ajusten a derecho.

En lo que sí que no hay margen de maniobra en el seno del Hércules es en la relación de los seguidores con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahí el club no tiene capacidad ejecutiva reconocida. Su poder para revertir expedientes incoados o propuestas de sanción es nulo.

Fieles a la normativa de seguridad

En todo este proceso, desde el primer momento, y tras todo lo acaecido en el devenir reciente, es capital que ninguna de las partes tenga la sensación de claudicar, de ceder, de aceptar o de ser objeto de chantajes, que si las conversaciones llegan a buen puerto sea porque existe entendimiento y voluntad de ayudar, de sumar en ambas direcciones. Al Hércules le maniata la Ley del Deporte y la reglamentación de Antiviolencia, que es muy clara a propósito de lo que se puede y lo que no se puede hacer en un estadio de fútbol, tanto a la hora de ingresar en el campo como una vez en el interior del recinto.

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La hincaha herculana anima durante un partido de liga en el José Rico Pérez. / ALEX DOMÍNGUEZ

Todos los participantes, reunidos cerca de hora y media, acabaron sobre el césped del estadio mundialista para visualizar, sobre el terreno, la composición real de la Grada de Animación para establecer en qué puntos de la misma sería más conveniente ubicar todo el material necesario para llevar a cabo la tarea fundamental de alentar al conjunto blanquiazul. El regreso al Fondo Norte fue bien acogido, ahora resta que las conversaciones avancen sin tiranteces y con la idea clara de que si esta misión de Heredia acaba mal, las consecuencias para el proyecto pueden ser muy desfavorables después de haber comprobado en el tramo decisivo de la campaña anterior cómo afecta el silencio generalizado durante los 90 minutos en un campo con capacidad para casi 30.000 espectadores.