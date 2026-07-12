Hércules CF
Tercer partido amistoso del Hércules confirmado
Los blanquiazules se enfrentarán al Cartagena, un rival directo en el grupo 2 de Primera RFEF
El Hércules inicia este lunes, de manera oficial, el curso 2026-2027, el tercero consecutivo en Primera RFEF. Pone fin a las vacaciones formalmente y empieza a trabajar en Fontcalent, donde llevará a cabo todo el periodo de preparación estival tras la remodelación integral aplicada al entorno desde el final del pasado curso.
Además, disputará entre seis y ocho encuentros amistosos antes de que se levante el telón de la competición el último fin de semana de agosto, con la visita a Alicante del Real Murcia, en un horario pendiente de confirmar. De momento hay sellados tres envites preparatorios, el último confirmado frente a un rival directo en la pugna por el ascenso a Segunda, el FC Cartagena, conjunto con el que comparte grupo en Primera RFEF.
Será el próximo 15 de agosto, en este caso en las instalaciones de Pinatar Arena, en el municipio murciano de San Pedro del Pinatar, y comenzará a las 19:00 horas.
Además de este partido en Murcia, el equipo de Beto Company tiene concertados un par más, el primero contra el Castellón, de Segunda División, en el Rico Pérez, el 7 de agosto, a las 19:30 horas; y otro contra el Alcoyano, en El Collao, en el Trofeo Ciutat d'Alcoi, el 14 de ese mismo mes, también a las 19:30 horas.
El Hércules y el Cartagena, dos oponentes históricos, no se verán las caras en el campeonato de liga hasta la jornada 15, ya en diciembre, en un encuentro que tendrá como escenario el estadio de Cartagonova poco antes del parón de Navidad.
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