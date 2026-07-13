Cinco futbolistas tocados en el regreso del Hércules tras las vacaciones

La vuelta al trabajo del Hércules este lunes tras las vacaciones ha reunido a todos los futbolistas disponibles, incluidos los nueve refuerzos realizados hasta el momento, y a una docena de canteranos. Los dos únicos jugadores ausentes de la primera sesión estival en Fontcalent han sido Alberto Toril y Roger Colomina, que, de momento, seguirán con su proceso de readaptación fuera del césped.

En el caso del delantero, sometido a una artroscopia en la rodilla el pasado mayo para corregir los efectos adversos de una operación anterior, en Costa Rica, continúa avanzando en su puesta a punto. Reina el optimismo con el que está llamado a liderar la ofensiva blanquiazul la próxima campaña, sobre todo después de acudir a la revisión médica con quien le intervino en Madrid, el doctor Manuel Leyes, que ha ratificado que la evolución es muy favorable y dentro de los plazos, por lo que, si nada se tuerce, podrá entrenar con normalidad varias semanas antes del arranque de la competición.

Alberto Toril, con su trofeo como jugador más valioso de la liga en el mes de marzo. / Álvaro Egea / HCF

El otro con permiso para ausentarse ha sido Roger Colomina, que se encuentra en el cuarto mes de posoperatorio. Renovado hasta junio de 2029, el centrocampista también está cumpliendo escrupulosamente los plazos dados por el especialista gallego, con más de tres décadas de experiencia tratando rodillas de deportistas de élite, de modo que no recibirá el alta hasta el mes de diciembre. Eso no significa que no vaya a ejercitarse con sus compañeros hasta entonces. En cuanto pueda realizar ejercicios sobre el césped, se unirá a las sesiones, aunque lo hará al margen, con un readaptador.

Tres con molestias leves

Quienes sí acudieron a la primera cita de pretemporada fueron Sandro Blazic, Javi Jiménez y Mehdi Puch. Todos cerraron el curso con molestias de distinta gravedad, en el caso del portero óseas, y en el de los otros dos, musculares. El guardameta alemán, operado para revertir una fractura distal de radio, aún no está totalmente restablecido, sigue arrastrando algunas limitaciones y debe trabajar con cierta precaución a la hora de realizar algunos ejercicios específicos de su puesto. Aun así, ya ha empezado a participar en la mayor parte de las rutinas, así que su presencia en el comienzo del campeonato no peligra salvo que el club reciba una oferta por él... y la acepte.

Sandro Blazic, durante un partido con la camiseta del Hércules. / Álvaro Egea / HCF

El centrocampista parisino, con una rotura en la parte posterior del muslo, ha vuelto con el tejido cicatrizado, pero con falta de ritmo y de tono físico, con lo que hay que llevar cuidado con sus cargas físicas e irlas adaptando a sus avances hasta que alcance un pico óptimo de forma, algo que ocurrirá en no más de dos semanas.

Javi Jiménez, que también se perdió el tramo final de la liga por otra rotura, en su caso en los isquiotibiales de la pierna derecha, arrastra alguna leve molestia que debe ser vigilada hasta que se afiance la cicatriz y pueda entrenar con total naturalidad, algo que ahora mismo no ocurre. El lateral, que tiene la competencia del joven David López, procedente del Sevilla B, aceptó la oferta de renovación que le propuso el Hércules convencido de que, a sus 30 años, aún le queda mucho que aportarle a un proyecto que solo aspira a una cosa: el ascenso a Segunda División.

Oriol Soldevila, a la izquierda, se ejercita con el grupo el primer día de trabajo de pretemporada tras las vacaciones. / HÉCTOR FUENTES

Alta médica

La buena noticia es la recuperación total de Oriol Soldevila, que se perdió la última campaña casi al completo por un percance grave en la rodilla, la peor posible en esa zona para un futbolista. El catalán inicia la pretemporada con el alta médica en la mano. La recibió la semana pasada después de casi diez meses de trabajo para superar una dolencia que ha terminado con la carrera de muchos jugadores en el pasado. El avance de la medicina ha logrado que eso cambie y 'Solde' espera ser un ejemplo más de ello. El calvario vivido queda atrás, pero ahora arranca otra carrera, la que libra contra su propio cuerpo, para lograr recobrar el nivel que le llevó a ganarse el contrato más alto del Hércules en Primera RFEF.

Aitor Gismera, fichado

Con todas las licencias profesionales cubiertas (18), diez refuerzos, al menos dos fichajes más aún por concretarse oficialmente la incorporación de Aitor Gismera, y mucha presencia de canteranos ha comenzado este lunes por la mañana su tercera odisea en Primera RFEF el Hércules, que mantiene a Beto Company al frente del proyecto, confiando plenamente en que es el hombre más idóneo para hacer valer la inversión realizada en la confección del equipo, que parte este lunes con un solo horizonte: el regreso al fútbol profesional 16 años después de su caída a la extinta Segunda B en 2011.

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El mediocentro de posición, con ficha sub-23, aterriza en Alicante después del acuerdo de traspaso sellado con el Real Betis, que a su vez se lo compró al Atlético de Madrid. Según el informe de la comisión deportiva, se trata "de un futbolista con gran proyección y calidad en la medular". "Centrocampista con buen trato de balón, visión de juego y criterio en la distribución, destaca por su inteligencia táctica y su capacidad para dar equilibrio al equipo tanto en la construcción como en la recuperación", dice de Gismera la secretaría técnica, que adquiere en propiedad a un jugador que tenía contrato en Sevilla hasta el 30 de junio de 2027.