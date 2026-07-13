El Hércules 2026-2027 inicia la tercera odisea camino de Segunda División

Con todas las licencias profesionales cubiertas (18), nueve refuerzos, al menos dos fichajes más aún por concretarse, el más cercano el de Aitor Gismera, y mucha presencia de canteranos ha comenzado este lunes por la mañana su tercera odisea en Primera RFEF el Hércules, que mantiene a Beto Company al frente del proyecto, confiando plenamente en que es el hombre más idóneo para hacer valer la inversión realizado en la confección del equipo, que parte este lunes con un solo horizonte: el regreso al fútbol profesional 16 años después de su caída a la extinta Segunda B en 2011.

No hay alternativa. El éxito, a estas alturas, solo tiene un camino: el del ascenso a Segunda División. El reto es mayúsculo porque la que se iniciará el último fin de semana de agosto con la visita del Real Murcia al Rico Pérez será la que cuente con más rivales de entidad social, deportiva e histórica en las seis ediciones que acumula este formato de competición que ideó el siempre inoportuno Luis Rubiales.

El preparador valenciano ha puesto al equipo a funcionar muy temprano. A las 8 de la mañana estaban citados los jugadores, todos los que resisten del curso pasado, los nuevos y un buen puñado de canteranos que el técnico desea que estén más en contacto con su forma de trabajar por si, como ocurrió el curso anterior, se empiezan a amontonar los lesionados en la enfermería. Más de 25 había trabajando sobre la hierba.

Preparación física en el primer día de trabajo del Hércules después de las vacaciones. / HÉCTOR FUENTES

Caras alegres a pesar del sol, de la elevada temperatura ya cuando el plantel salió de la charla de bienvenida (y de instrucciones generales) para pisar el césped de Fontcalent por primera vez este estío, tratando de regatear a la canícula. Ese será el cuartel de pretemporada, las visitas al Rico Pérez se reducirán a la mínima expresión para que se afiancen las nuevas rutinas de convivencia, que incluyen desayunos grupales en el nuevo comedor que servirán, entre otras cosas, para controlar la nutrición y fortalecer los lazos entre los jugadores, sobre todo ahora que toca integrar a los nuevos en el vestuario.

Licencias P, cubiertas

El portero Carlos Abad; los defensas Javi Jiménez, Samu Vázquez, Jorge Galvañ, Miki Bosch, Yago Cantero y Javi Rentero; los centrocampistas Manu Rico, Ben Hamed y Álex Fidalgo; los extremos Víctor Narro, Álex Jiménez (que cumple los 23 en septiembre), Andy Escudero, Oriol Soldevila e Isaac Obeng; y los delanteros Fran Sol, Antoñín y Alberto Toril ocupan hoy las 18 fichas profesionales que fija como tope la Federación para poder inscribir en la competición. Roger Colomina también tiene la suya, pero hasta que no reciba el alta competitiva, no se unirá al plantel, algo que sucederá cuando se abra la siguiente ventana de fichajes el próximo 1 de enero.

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Entre los poseedores de licencia sub-23 ligadas por contrato al primer equipo (siete es el tope) están el portero Sandro Blazic; los defensas David López y Rubén Cantero; el centrocampista Mehdi Puch y los atacantes Sergio Gutiérrez 'Guti' y Rafa de Palmas. El siguiente en sumarse al proyecto debería ser Aitor Gismera, por el que el Hércules negocia su traspaso con el Real Betis tras renunciar definitivamente a la contratación de Josep Calavera. De cerrarse, no será el último movimiento de aquí al cierre del mercado el 1 de septiembre, a las 23:59:59 horas. Si uno de ellos no es menor de 23 años, entonces habrá que negociar una rescisión y todas las papeletas las tiene Fran Sol, quien, de momento, no muestra intención de querer salir por voluntad propia.