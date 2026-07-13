El Hércules concreta la compra de Aitor Gismera al Betis

El Hércules ha concretado la compra de Aitor Gismera al Real Betis, lo que convierte al canterano del Atlético de Madrid en el décimo refuerzo herculano para la próxima temporada, que comienza el último fin de semana de agosto con la visita del Real Murcia a Alicante. El club ha adquirido al mediocentro de posición este lunes en una operación que ha sido posible después de que la SAD propiedad de la familia Ortiz desestimara la opción de recuperar a Josep Calavera, que no ha mostrado gran entusiasmo por volver a ponerse a las órdenes de Beto Company.

El joven getafense será dueño de una de las siete licencias sub-23 ligadas al primer equipo para reforzar la línea medular, en la que va a encontrarse con una fuerte competencia. El nuevo fichaje se formó como jugador en la cantera rojiblanca hasta que, el verano pasado, dio el paso de salir de su ciudad para tratar de seguir creciendo después de que Diego Pablo Simeone, que le hizo debutar con el primer equipo y le llevó convocado a una eliminatoria de Champions League, no le acabara de ver como una alternativa real para su centro del campo. Se marchó al Betis Deportivo, con el que disputó 23 partidos, trece de ellos como titular. Visitó el Rico Pérez formando de inicio, pero fue perdiendo relevancia en las alineaciones en un ejercicio que ha acabado con los verdiblancos cayendo a Segunda RFEF.

El jugador, que ha firmado por una temporada con opción a una segunda automática en caso de lograr el ascenso a Segunda División, tiene orden de incorporarse este martes a los entrenamientos en Fontcalent para conocer a sus nuevos compañeros, que este lunes ha iniciado el trabajo con balón dentro de la preparación para el nuevo curso, que arranca el último fin de semana de agosto con el clásico de Primera RFEF. Esta operación no será la última que cierre el Hércules antes de que cierre la puerta el mercado de fichajes el 1 de septiembre, a las 23:59:59 horas.

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La dirección deportiva considera a Gismera "un futbolista con gran proyección y calidad en la medular", y ha hecho el esfuerzo de su adquisición porque le tiene registrado como un "centrocampista con buen trato de balón, visión de juego y criterio en la distribución, destaca por su inteligencia táctica y su capacidad para dar equilibrio al equipo tanto en la construcción como en la recuperación". Con solo 22 años, el mediocentro da este salto "para seguir creciendo y aportar calidad, personalidad y dinamismo al centro del campo blanquiazul".