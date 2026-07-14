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Gismera prueba las dobles sesiones de trabajo en el Hércules

El centrocampista se incorpora a los entrenamientos y cierra el cupo de fichajes... de momento

El nuevo preparador físico, Alberto Sánchez, hace indicaciones a los futbolistas del Hércules en Fontcalent .

El nuevo preparador físico, Alberto Sánchez, hace indicaciones a los futbolistas del Hércules en Fontcalent . / HÉCTOR FUENTES

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Pedro Rojas

Pedro Rojas

El Hércules 2026-2027 está en marcha. Lo hace con las 18 licencias profesionales ocupadas y diez refuerzos realizados. El último, Aitor Gismera, ya está a las órdenes de Beto Company. Salvo Colomina y Toril, que se ejercitan al margen para acabar de recuperarse de sus lesiones de rodilla, todo el plantel está trabajando en Fontcalent. Y no de cualquier forma. Con doble sesión, matinal y vespertina, para ir corrigiendo con urgencia los excesos vacacionales. El preparador valenciano, que ha remozado a todo su equipo de colaboradores, no quiere perder ni un segundo.

La inclusión en el bloque de Gismera cierra, de momento, el capítulo de incorporaciones. Las que restan por hacer, al menos dos más, se harán más adelante, cuando la evolución de la pretemporada vaya aclarando específicamente las carencias que puedan surgir. Fontcalent será el epicentro de la preparación estival, limitando al máximo la presencia en el José Rico Pérez, para aprovechar la remodelación integral a la que se ha sometido a las instalaciones específicas que se emplean para el desarrollo de los entrenamientos.

De momento, el Hércules, que parte con un único objetivo en la cabeza, el del regreso a Segunda División 16 años después, dispone de más de 25 jugadores, entre integrantes del primer equipo y del filial, para avanzar en la puesta a punto.

Cuenta con dos porteros de garantías, Carlos Abad y Sandro Blazic. Un buen puñado de defensores en los que se incluyen los dos Cantero, Yago y Rubén, Javier Rentero Miki Bosh, Javi Jiménez, David López, Samu Vázquez y Jorge Galvañ. El centro del campo se lo reparten entre Ben Hamed, Alex Fidalgo, Aitor Gismera, Manu Rico, Mehdi Puch, Andy Escudero y Roger Colomina; y los atacantes Oriol Soldevila, Rafa de Palmas, Sergio Gutiérrez 'Guti', Álex Jiménez, Víctor Narro, Isaac Obeng, Antoñín Cortés, Fran Sol y Alberto Toril.

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El grupo, en su segundo día de trabajo en Fontcalent, que se ha desarrollado en doble sesión, matinal y vespertina.

El grupo, en su segundo día de trabajo en Fontcalent, que se ha desarrollado en doble sesión, matinal y vespertina. / HÉCTOR FUENTES

Veintiséis jugadores con ficha de competición en Primera RFEF, una más de las que permite la Federación, pero la del centrocampista de Sabadell, no suma hasta que no reciba el alta médica, algo que no llegará hasta, seguramente, el mes de diciembre. Los refuerzos futuros serán futbolistas sub-23, que pueden disponer de licencia activa en el filial y no computar dentro del cupo de 25, que es el tope de inscripciones reglamentario. De momento, no se prevén movimientos sénior en los próximos días. La comisión deportiva, con el grueso del trabajo ya hecho, no tiene prisa para ponerle la guinda al proyecto. Ahora prefiere comprobar sobre el césped la evolución del bloque conformado para que los siguientes movimientos valgan para reajustar debidamente el proyecto y, con ello, acabarlo de fortalecer.

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