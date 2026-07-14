El Hércules cierra un amistoso con la selección de futbolistas en paro de la AFE

El Hércules inició el lunes el curso 2026-2027, el tercero consecutivo en Primera RFEF. Las vacaciones quedan atrás y ha empezado a trabajar en Fontcalent, donde llevará a cabo todo el periodo de preparación estival tras la remodelación integral aplicada al entorno desde el final del pasado curso.

Está previsto que, a lo largo de la pretemporada, el primer equipo dispute entre seis y ocho encuentros amistosos antes de que se levante el telón de la competición el último fin de semana de agosto, con la visita a Alicante del Real Murcia, en un horario pendiente de confirmar. De momento hay sellados cuatro envites preparatorios, el último el acordado con la AFE en las instalaciones del Hotel Bonalba Golf, en Mutxamel, seguramente en horario matinal, aunque aún está por concretar.

Será el próximo 25 de julio, y medirá a los blanquiazules, en su segunda semana de preparación, con un colectivo que busca acomodo en algún proyecto para la próxima temporada bajo la tutela del argentino Mariano Pernía, el entrenador elegido para liderar esta 40ª edición de las denominadas Sesiones AFE, dirigida a futbolistas que actualmente se encuentran sin equipo y que desean mantener su preparación física, técnica y competitiva en un entorno profesional. Este programa ofrece a los participantes la oportunidad de continuar entrenando al máximo nivel mientras buscan una nueva incorporación a un club.

Además de los entrenamientos y otras actividades programadas, los jugadores apuntados tendrán la oportunidad de participar en varios encuentros amistosos, entre ellos el acordado contra el Hércules, que les deben de servir para acumular minutos y mostrar su nivel en un escaparate al que atienden numerosas direcciones deportivas, dentro y fuera de España. El preparador de porteros en esta sesión es el exblanquiazul Juan Calatayud.

Además de este partido contra el combinado del sindicato que preside el exherculano David Aganzo, el plantel de Beto Company tiene concertados tres más. El primero anunciado es contra el Castellón, de Segunda División, en el Rico Pérez, el 7 de agosto, a las 19:30 horas. El segundo, contra el Alcoyano, en El Collao, en el Trofeo Ciutat d'Alcoi, el 14 de ese mismo mes, también a las 19:30 horas. Y un día después, el 15 de agosto, en San Pedro del Pinatar, en Murcia, frente al Cartagena, un rival directo el próximo curso en la pugna por el ascenso. Se jugará a las 19 horas.

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Cartela web con el anuncio del partido amistoso del Hércules en Alcoy este verano. / HCF

Los jugadores interesados en participar ya pueden formalizar su inscripción a través de la Extranet de AFE. Podrán hacerlo los que estén en activo, actualmente sin equipo y al corriente de pago con AFE. Como en pasadas ediciones, también podrán inscribirse futbolistas que se hallen en la fase final de recuperación de una lesión, que contarán con el apoyo del equipo médico y de fisioterapeutas de AFE para ponerse a punto. Los futbolistas no afiliados al sindicato deberán contactar con él a través del correo sesiones@afe-futbol.com para formalizar la inscripción.