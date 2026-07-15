El nuevo mapa de Primera RFEF le ahorra kilómetros al Hércules

Una vez definidos los grupos en Primera RFEF, sus miembros y el calendario, solo queda esperar a que eche el balón a rodar de manera oficial en el tercer escalón del fútbol español. Otro año más, el Hércules tratará de regresar al fútbol profesional, pero, para ello, deberá superar a entidades históricas como el Zaragoza, el Murcia, el Nàstic de Tarragona o el Huesca. No será fácil la empresa, sin embargo, el conjunto alicantino ya ha formalizado diez incorporaciones con el objetivo de dejar atrás errores del pasado. El último curso terminó con el Hércules en la novena posición, una situación muy alejada de lo prometido en verano.

La Primera Federación se ha convertido a lo largo de los años en una de las categorías más exigentes del panorama nacional. Al contrario que los transatlánticos de Primera, los recursos no son ilimitados, por lo que es clave reducir gastos. Esto se ve reflejado en los viajes, prácticamente todos en autobús salvo cuando toca medirse a un conjunto isleño. La propuesta este-oeste de la RFEF trataba de reducir la distancia a recorrer por parte de los equipos y en lo que respecta al Hércules no se superará la barrera de los 15.000 kilómetros durante la próxima temporada.

Para ser exactos, el Hércules deberá recorrer un total de 14.772 kilómetros durante las próximas 38 jornadas. Entre viajes de ida y vuelta en los respectivos desplazamientos esta es la distancia que el conjunto alicantino deberá transitar, sin embargo, será menor que la del curso pasado. En la temporada 2025/2026, los blanquiazules recorrieron un total de 15.694 kilómetros, cerca de mil más de lo que se espera para este año. Los descensos de Betis Deportivo, Tarazona, Marbella, Atlético Sanluqueño y Sevilla Atlético han favorecido los intereses del club, ya que eran cinco de los desplazamientos más exigentes en lo que respecta a la distancia recorrida.

Suerte en los descensos

Los viajes a Sevilla por partida doble, Tarazona, Marbella y Sanlúcar de Barrameda significaban casi 6.000 kilómetros, ocupando más de un tercio de la distancia total. El próximo curso estas plazas serán ocupadas por el Jaén, el Águilas, el Sant Andreu y el Rayo Majadahonda. Estos cuatro viajes serán mucho más cómodos, ya que, entre los cuatro, el Hércules solo deberá desplazarse 3.130 kilómetros, cerca de la mitad del año pasado.

En lo que respecta a los ascensos a Segunda División, la entidad alicantina ha perdido el desplazamiento más cercano que tuvo durante la temporada 2025/2026. El derbi entre Eldense y Hércules era un partido marcado en rojo en el calendario para ambas aficiones por la proximidad entre el Rico Pérez y el Nuevo Pepico Amat.

Apenas 38 kilómetros separan ambos estadios, pero el ascenso del conjunto azulgrana ha eliminado la posibilidad de que ambos clubes se vean las caras, como mínimo, durante esta temporada. Por otro lado, el ascenso del Sabadell ha eliminado también otro de los viajes más extensos, ya que la distancia que separa el Rico Pérez y el Estadi de la Nova Creu Alta es de 532 kilómetros.

Zaragoza y Huesca descendieron a Primera Federación hace unos meses, por lo que deberán medirse al Hércules durante el curso 26/27. Para viajar a la ciudad maña la plantilla blanquiazul deberá recorrer 492 kilómetros, mientras que para verse las caras ante el Huesca deberá hacer un viaje de otros 558 kilómetros.

El desplazamiento más largo de este curso será Algeciras. Los 1.208 kilómetros que el Hércules deberá recorrer entre la ida y la vuelta para visitar el Nuevo Mirador supondrán el viaje más largo, por delante del Alcoraz y sus 1.116 kilómetros, los 1.062 del Narcís Sala, los 1.054 de Can Dragó o los 984 del Ibercaja Estadio. En el otro extremo de esta lista, Murcia se ha convertido en el viaje más corto con 148 kilómetros entre ida y vuelta superando a los otros dos equipos de la Región, el Cartagena y el Águilas.

La competición oficial arrancará con el Murcia visitando el Rico Pérez, mientras que el Hércules hará lo propio el fin de semana del 28 de marzo. Viajará hasta Cartagonova el 6 de diciembre y a Águilas el 27 de septiembre. El viaje más largo se tendrá que completar el fin de semana del 18 de octubre, mientras que el 10 de enero será el turno de viajar a Huesca.