Beto Company: "El objetivo del Hércules debe ser el ascenso"

El entrenador del Hércules, Beto Company, aseguró este jueves que el objetivo del equipo para la próxima temporada será "estar arriba y ascender" a Segunda División, si bien recordó que ese mismo reto lo persiguen varios de los principales clubes del grupo 2 de Primera RFEF.

En declaraciones a Onda Cero Alicante, el técnico valenciano se mostró "contentísimo" con el trabajo realizado por la plantilla durante los primeros días de pretemporada y valoró la planificación deportiva de la entidad, que incorporó a diez jugadores.

Beto Company, en la rueda de prensa previa al Hércules-Nàstic de la jornada 38. / INFORMACIÓN

Company destacó que el club ha logrado cerrar gran parte de la plantilla antes del inicio de los entrenamientos gracias a un trabajo iniciado meses atrás. "Si casi cierras la plantilla antes de la pretemporada es porque tienes las opciones que quieres", argumentó.

El entrenador afirmó que la rápida incorporación de los refuerzos facilitará su adaptación al modelo de juego y aumentará las posibilidades de que el equipo alcance un buen rendimiento desde el inicio de la competición.

A pesar de la profunda remodelación del plantel, Company no descartó la llegada de algún futbolista sub-23 para reforzar las posiciones ofensivas y aportar más variantes al equipo. El técnico insistió en que pretende construir un conjunto "protagonista", con capacidad para jugar en campo contrario y ser vertical en los metros finales.

Respecto a la portería, se mostró tranquilo por la competencia entre Carlos Abad y Sandro Blazic, aunque admitió que el joven guardameta germano-esloveno despierta interés en otros clubes tras su progresión la pasada temporada.

Carlos Abad, durante un calentamiento previo a un partido de liga la temporada pasada. / Álvaro Egea / HCF

Company también se refirió a la situación de Fran Sol y señaló que el delantero, con un año más de contrato, deberá alcanzar un entendimiento con la entidad sobre su futuro, aunque no descartó su continuidad en la plantilla.

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Por otra parte, celebró el acuerdo alcanzado entre el Hércules y la Curva Sur para el regreso de la grada de animación organizada al estadio Rico Pérez. "Necesitamos sumar abonos, grada de animación y buenos jugadores con hambre", afirmó el entrenador, quien consideró fundamental la unidad entre club, equipo y afición para aspirar al éxito deportivo.