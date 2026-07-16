La reválida de Rafa de Palmas en el Hércules

Hay jugadores que su continuidad no está para nada asegurada y ante esa tesitura todo cuenta. Cada entrenamiento, cada partido, cada charla técnica… Absolutamente todo tiene una importancia capital para aquellos que parten con un futuro incierto. Este es el caso de Rafa de Palmas, un canterano que tuvo su momento para brillar el año pasado y lo aprovechó, pero que nunca ha conseguido esa continuidad que todo joven desea alcanzar para poder asentarse en el club de sus sueños. Los minutos en el Hércules están caros, más todavía con las diez incorporaciones de nivel realizadas hasta el momento y todos quieren sumar, pero para ello deberán ser del agrado del capitán del barco.

Menos de mes y medio es lo que resta para que el Hércules arranque de manera oficial su intento de regreso al fútbol profesional y este es el tiempo que dispone de Palmas para convencer a Beto de que su hora ha llegado y también, para dejar claro que ya ha tenido suficiente con las cesiones anteriores. En los últimos años, el canterano se ha convertido en un fijo de la categoría, pero sin un destino fijo. El que sí que confió en él fue Vicente Parras, quien se interesó por su fútbol tanto en el Alcoyano como en el Teruel.

Criado en la cantera herculana, en enero de 2024 arrancó su primer reto fuera de Alicante. La distancia a recorrer no fue muy elevada y en Alcoy lo esperó con los brazos abiertos Vicente Parras. Con la camiseta del Alcoyano se convirtió en un titular habitual y contribuyó a que el club pudiese mantener la categoría, por aquel entonces Primera RFEF, de manera holgada. La cesión fue fructífera en lo que se refiere a minutos disputados, pero a la vuelta el Hércules siguió sin contar con él.

En la primera mitad del curso solo disputó cuatro encuentros y la mayoría de ellos fueron con un papel residual. Cuando llegó el mercado invernal el Alcoyano se volvió a fijar en él y consiguió hacerse con el futbolista mediante una cesión, pero en esta segunda aventura ya no estaba Vicente Parras. Por aquel entonces el entrenador era Vicente Mir, que duró en el cargo 14 encuentros y también encontró en de Palmas a un fijo para su once semana tras semana. El canterano blanquiazul no pudo evitar el descenso a Segunda RFEF en una temporada convulsa para el Alcoyano con cuatro entrenadores diferentes y un ambiente de crispación en la grada.

El verano pasado significó la enésima vuelta a la dinámica del Hércules, pero en esta ocasión disputó más minutos que en temporadas anteriores. Le dio tiempo incluso a firmar uno de los tantos más importantes de su carrera. El seis de diciembre de 2025, de Palmas, tras controlar un balón en el balcón del área, consiguió enviar el balón al fondo de la red en un gol que le dio el triunfo al Hércules sobre el Juventud Torremolinos. El tanto desató la locura de toda la afición y, sobre todo, de Rafa de Palmas. El canterano, eufórico, dejó la camiseta atrás y cabalgó como un loco hacia la grada para celebrar el gol con los suyos.

Ni el gol le impidió quedarse en la entidad alicantina el segundo tramo de la temporada e hizo las maletas con destino Teruel, otra vez bajo las órdenes de Vicente Parras. Allí disputó once encuentros con cuatro titularidades, sin embargo, no pudo ver portería en ninguna ocasión.

Paco Peña retornó al Hércules en verano de 2022 y de esa temporada solo hay tres futbolistas que siguen en la dinámica del conjunto blanquiazul: Jorge Galvañ, Carlos Abad y Rafa de Palmas. El primero ha conseguido con mucho trabajo establecerse como jugador del primer equipo, mientras que el segundo es el gran capitán y una de las figuras más importantes de la historia más reciente del club. Sin embargo, Rafa de Palmas es el único que no ha conseguido la estabilidad deseada y en esta pretemporada tiene una nueva oportunidad para enamorar a Beto Company.

Grada de animación

Tras tiempos de reuniones y conversaciones, la Curva Sur y el club han alcanzado un entendimiento para iniciar una nueva etapa con el objetivo de dejar atrás las diferencias del pasado. Desde la entidad se desea conseguir una grada de animación uniforme con todos remando en el mismo barco y una vez sellado este acuerdo la agrupación que ha estado liderando en los últimos tiempos el aliento a la plantilla volverá al Rico Pérez. Lo hará la próxima temporada en el Fondo Norte, que ha sido la ubicación designada por el club.

En su comunicado, la Curva Sur comentaba lo siguiente. "Lo haremos de forma independiente, manteniendo nuestra autonomía para decidir cuándo animar, cuándo protestar y tomar las decisiones propias de una grada de animación”. Por último, el comunicado cerraba con un "Más vivos que nunca. ¡Macho Hércules!"