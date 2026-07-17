Curva Sur y Hércules: borrón y cuenta nueva

El optimismo de la semana pasada era fundado. El grupo de animación Curva Sur Hércules está de vuelta. Lo ha confirmado a través de sus redes sociales. Tras varios encuentros bastante constructivos, en clave cordial, con ánimo de llegar a puntos de encuentro más que a sustanciar las divergencias, todos con el vicepresidente segundo de la entidad, Pedro Heredia, se ha sellado la paz, lo que conlleva, entre otras cosas, que se pone fin a la huelga de animación iniciada el pasado mes de febrero y, de este modo, la nueva temporada se iniciará con todo el empuje de la hinchada blanquiazul.

En su escrito, el colectivo informaba de que, tras las conversaciones mantenidas con el letrado, que se han sucedido en el último mes, encabezadas por el abogado como representante de la SAD propiedad de la familia Ortiz, ambas partes han logrado "un entendimiento" que les permite iniciar "una nueva etapa, dejando atrás las diferencias del pasado".

De esta manera, el colectivo se suma, junto al resto de agrupaciones que integran la Federación de Peñas Herculanas, al proyecto con el que se pretende reactivar con nueva energía y emplazamiento, un espacio de apoyo al plantel de Beto Company dentro del recinto mundialista, justo detrás del gol norte, y cuyos asientos ya están a la venta dentro de la campaña de abonos para la temporada 2026-2027.

El regreso de Curva Sur a la mesa de negociación ha sido clave para acercar posturas y establecer un marco de diálogo en el que nadie se sintiera en posición de inferioridad. El entente cordial, fundamental para la consecución de objetivo tan ambicioso como el ascenso a Segunda División tras dos años de fiascos competitivos, se produce después de un último curso marcado por las tensiones entre el grupo de aficionados y los dirigentes a raíz de varios incidentes y discrepancias sobre el funcionamiento de la zona de animación, que desembocaron en la decisión unilateral de Curva Sur de dejar de animar en el tramo final del pasado curso. Nadie cogió el testigo y el silencio se apoderó de la grada.

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La próxima campaña, este colectivo histórico al que la Federación de Peñas reconoce como el motor del soporte blanquiazul, se unirá al resto de agrupaciones y seguidores que deseen poner su grano de arena a un objetivo común superior: "animar a nuestro Hércules". El grupo subraya que mantendrá su independencia y autonomía para decidir "cuándo animar, cuándo protestar y tomar las decisiones propias de una grada de animación".