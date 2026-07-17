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Campaña de abonos 26-27

El Hércules iniciará la venta de abonos en el Rico Pérez el 21 de julio

El club activará la dispensa presencial de los carnés el martes de la semana que viene en las oficinas del estadio

Hinchas del Hércules muestran sus bufandas antes del comienzo de un partido en Alicante.

Hinchas del Hércules muestran sus bufandas antes del comienzo de un partido en Alicante. / ALEX DOMÍNGUEZ

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Pedro Rojas

Pedro Rojas

Alicante

Desde la semana que viene, 21 de julio, se podrán adquirir de manera presencial los abonos del Hércules para la temporada 2026-2027, la que arranca el último fina de semana de agosto con la visita del Real Murcia a Alicante. Era un deseo de un sector de la masa social y finalmente se ha satisfecho. Hasta ahora, el trámite solo podía hacerse a través de la web, pero, desde el próximo martes, también será posible hacerlo en el estadio mundialista.

Imagen promocional de la campaña de abonos del Hércules para la temporada 2026-2027.

Imagen promocional de la campaña de abonos del Hércules para la temporada 2026-2027. / HCF

A partir del 21 de julio, los aficionados y aficionadas podrán recibir atención del personal del club, cara a cara, y completar cualquiera de las modalidades previstas en la campaña de abonos activada el pasado 6 de julio, es decir, las altas de nuevos socios, renovaciones de localidad, cambios de ubicación... cualquier gestión relacionada con la adquisición de los pases para todo el curso recibiendo un trato individual.

El horario de apertura de las oficinas del estadio es el siguiente:

  • De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
  • Sábados: de 10:00 a 13:00 horas.
  • Domingos: cerrado.

El Hércules advierte a todos los interesados e interesadas en completar este trámite presencial que acudan a la oficina, para lo que no es necesario pedir cita, con la documentación necesaria, a demás de la identificación personal, máxime si lo que se desea es acogerse a modalidades especiales de carné como el Abono Familiar, el Infantil, Jóvenes Herculanos o Personas con Discapacidad (PMR), para así evitar demoras y esperas pronunciadas o viajes en vano bajo el sol.

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Imagen de archivo de un paquete de carnés del Hércules en las oficinas del estadio Rico Pérez. / Jose Navarro

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