Campaña de abonos 26-27
El Hércules iniciará la venta de abonos en el Rico Pérez el 21 de julio
El club activará la dispensa presencial de los carnés el martes de la semana que viene en las oficinas del estadio
Desde la semana que viene, 21 de julio, se podrán adquirir de manera presencial los abonos del Hércules para la temporada 2026-2027, la que arranca el último fina de semana de agosto con la visita del Real Murcia a Alicante. Era un deseo de un sector de la masa social y finalmente se ha satisfecho. Hasta ahora, el trámite solo podía hacerse a través de la web, pero, desde el próximo martes, también será posible hacerlo en el estadio mundialista.
A partir del 21 de julio, los aficionados y aficionadas podrán recibir atención del personal del club, cara a cara, y completar cualquiera de las modalidades previstas en la campaña de abonos activada el pasado 6 de julio, es decir, las altas de nuevos socios, renovaciones de localidad, cambios de ubicación... cualquier gestión relacionada con la adquisición de los pases para todo el curso recibiendo un trato individual.
El horario de apertura de las oficinas del estadio es el siguiente:
- De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
- Sábados: de 10:00 a 13:00 horas.
- Domingos: cerrado.
El Hércules advierte a todos los interesados e interesadas en completar este trámite presencial que acudan a la oficina, para lo que no es necesario pedir cita, con la documentación necesaria, a demás de la identificación personal, máxime si lo que se desea es acogerse a modalidades especiales de carné como el Abono Familiar, el Infantil, Jóvenes Herculanos o Personas con Discapacidad (PMR), para así evitar demoras y esperas pronunciadas o viajes en vano bajo el sol.
Bajo el lema "Nacimos para amarte", la SAD propiedad de la familia Ortiz sigue animando a toda la hinchada blanquiazul a formar parte de un nuevo curso en el José Rico Pérez "y a seguir escribiendo juntos la historia del Hércules CF", uno que arrancará con el pacto alcanzado entre la entidad y la Curva Sur para que la denominada Grada de Animación, con todos los colectivos agrupados en la Federación de Peñas Herculanas de la mano, se convierta en el motor del soporte al equipo de Beto Company en un año que se inicia con un solo objetivo: volver a Segunda División 16 años después.
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