El Hércules se resiste a jugar la Copa Federación para llegar hasta la del Rey

Si les dan a elegir, la respuesta de los técnicos, de todos, es contundente: no. Ni la dirección deportiva ni el primer entrenador, Beto Company, consideran beneficioso para el proyecto la disputa de la Copa Federación este verano, un torneo con dos fases, una territorial y otra nacional, que otorga cuatro plazas para jugar la Copa del Rey 2026-2027, que arrancaría para el Hércules la última semana del mes de octubre.

Antes, los blanquiazules deberían imponerse en la fase en la que solo concurren equipos de la Comunidad Valenciana y que se dilucida enteramente en agosto. Después, estaría obligado a superar tres rondas, todas a partido único (el 9 de septiembre la de dieciseisavos de final, el 16 la de octavos, y el 30 de ese mismo mes la de cuartos) para que el esfuerzo le hubiera merecido mínimamente la pena.

Si sale airoso de ese viaje con envites a sorteo puro contra franquicias de todo el territorio nacional, alcanzaría las semifinales (el 14 de octubre), y eso ya le aseguraría un lugar en la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027, aunque como integrante de Primera RFEF que es, tampoco hay una probabilidad alta de que ese primer duelo en el torneo del KO le depare un rival atractivo que pueda justificar económicamente el desgaste físico y mental en el inicio de un curso que se presume muy complejo por la enorme rivalidad que existe entre todos los aspirantes al ascenso a Segunda División dentro de un grupo 2 rebosante de competencia y poderío económico.

La final de la Copa Federación, que es un título oficial con trofeo aparejado que entrega la Real Federación Española de Fútbol se jugaría el 14 de noviembre. Los condicionantes actúan en contra de los criterios técnicos, pero el Hércules tiene hasta el 31 de julio, viernes, para decidir si se inscribe en este torneo, que en su fase territorial depende directamente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), presidida por Salvador Gomar, que en su última asamblea general, el pasado 3 de julio, aprobó, entre otras cosas, un salario anual para su máximo dirigente de 200.000 euros.

De momento, no ha trascendido que haya clubes inscritos. Solo tiene confirmada su presencia en la Copa Federación el Orihuela, que está exento de esta fase preliminar valenciana por haber sido finalista del torneo en su última edición. Ser subcampeón le hace arrancar directamente en la fase nacional, la que arranca en septiembre.

El verano pasado, los escorpiones eliminaron al Intercity en el sector territorial. Nadie más pidió jugar la Copa Federación en toda la Comunidad, así que resolvieron su presencia en el cuadro nacional con una eliminatoria a doble partido que se llevaron los de la Vega Baja en Los Arcos tras golear a los de negro en el Antonio Solana. El premio económico por esa clasificación: 4.000 euros, la mitad se embolsó el Intercity.

Notificación del cupo de inscritos

La FFCV comunicará a primeros de agosto si hay clubes de su jurisdicción que hayan formalizado la inscripción, que es 100% voluntaria. Puede darse la circunstancia de que solo un equipo tramite el alta y pase directamente a la fase nacional sin desgaste, pero eso, de momento, no está garantizado. El Orihuela, antes de disputarse la corona con el Ourense a domicilio, en el campo de su rival, tuvo que eliminar a Ceuta 6 de Junio, Huétor Tájar, Deportiva Minera y Toledo, todos a un solo encuentro, que puede ser como local o como visitante, eso lo decide el sorteo de los emparejamientos en cada ronda. Después, cayó en la primera ronda contra el Levante, en la Vega Baja.

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El Hércules, que ha completado su primera semana de trabajo tras la vuelta de vacaciones, tiene como única prioridad el regreso al fútbol profesional. No haber conseguido billete copero el curso anterior en competición, le resta deseo de aventurarse en un periplo competitivo lleno de obstáculos que puede quitarle mucho más de lo poco que puede darle, de ahí que nadie ligado al plantel esté dispuesto ha someter al grupo (y a la afición) a ese test tan exigente como intrascendente. Únicamente el deseo expreso del propietario de la SAD blanquiazul podría revertir una decisión que ya está tomada en la secretaría técnica: no desviar la atención de lo esencial con aventuras estériles.