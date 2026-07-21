Campaña de abonos 26-27
La afición del Hércules responde el primer día de venta presencial de abonos
El club ha activado esta maña la dispensa de pases de temporada en el antepalco del estadio José Rico Pérez
Activada. Ya se pueden adquirir de manera presencial los abonos del Hércules para la temporada 2026-2027, la que arranca el último fina de semana de agosto con la visita del Real Murcia a Alicante. Era un deseo de un sector de la masa social y finalmente se ha satisfecho. Hasta ahora, el trámite solo podía realizarse a través de la web, pero, desde hoy martes, 21 de julio, también es posible hacerlo en el estadio mundialista, en la oficina montada para la ocasión en el antepalco del José Rico Pérez.
Desde primera hora de la mañana, los aficionados y aficionadas más madrugadores se han personado en Romeu Zarandieta para recibir la atención del personal del club, cara a cara, y completar cualquiera de las modalidades previstas en la campaña de abonos activada el pasado 6 de julio, es decir, las altas de nuevos socios, renovaciones de localidad, cambios de ubicación... cualquier gestión relacionada con la adquisición de los pases para todo el curso recibiendo un trato individual.
El horario de apertura de las oficinas del estadio es el siguiente:
- De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
- Sábados: de 10:00 a 13:00 horas.
- Domingos: cerrado.
El Hércules advierte a todos los interesados e interesadas en completar este trámite presencial que acudan a la oficina, para lo que no es necesario pedir cita, con la documentación necesaria, a demás de la identificación personal, máxime si lo que se desea es acogerse a modalidades especiales de carné como el Abono Familiar, el Infantil, Jóvenes Herculanos o Personas con Discapacidad (PMR), para así evitar demoras y esperas pronunciadas o viajes en vano bajo el sol.
Bajo el lema "Nacimos para amarte", la SAD propiedad de la familia Ortiz sigue animando a toda la hinchada blanquiazul a formar parte de un nuevo curso en el José Rico Pérez "y a seguir escribiendo juntos la historia del Hércules CF", uno que arrancará con el pacto alcanzado entre la entidad y la Curva Sur para que la denominada Grada de Animación, con todos los colectivos agrupados en la Federación de Peñas Herculanas de la mano, se convierta en el motor del soporte al equipo de Beto Company en un año que se inicia con un solo objetivo: volver a Segunda División 12 años después.
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