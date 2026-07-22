108 a 20: el dato que ilustra la desigualdad de Primera RFEF

Por tercer año consecutivo, el Hércules arrancará una nueva temporada en la tercera categoría del fútbol español y se deberá medir a 19 rivales que parten con el mismo objetivo que el club alicantino, abandonar cuanto antes la locura de Primera RFEF. El objetivo común es ascender al fútbol profesional, pero el constante crecimiento en el nivel de los equipos miembros hace que a cada año que pasa la dificultad sea más alta.

Para este nuevo curso, que arrancará en poco más de un mes, se han sumado protagonistas de nivel como el Zaragoza o el Huesca, dos entidades acostumbradas a cotas más altas. Esta variable hace que la dificultad de la machada crezca de una forma ostensible y reforzarse en el mercado sea de obligatorio cumplimiento.

Nada más conocerse los 40 equipos miembros de la categoría, la principal disposición que se barajó fue la de este-oeste. Así lo confirmó la RFEF y de este modo el tercer escalón del fútbol español quedó dividido en dos grupos de 20 para favorecer los desplazamientos de los equipos implicados. Se veló por la comodidad, pero viendo el nivel histórico de los miembros de ambos grupos, no es una locura pensar que existe un grupo de la muerte con el Hércules inmerso en él.

El rendimiento en el pasado no gana partidos, sino que se lo digan al Hércules, una entidad histórica del fútbol español que en los últimos años se ha tenido que acostumbrar a estar en el barro. De nada cuenta lo logrado en otras épocas y los partidos donde se ganan de verdad es sobre el verde, sin embargo, el grupo 2 de Primera Federación asusta al ver los equipos miembros y su bagaje a lo largo de la historia. Más de 100 temporadas en Primera División, campeonatos nacionales, títulos internacionales… Todo esto es a lo que se deberá enfrentar el Hércules la próxima temporada.

108 a 20, esta es la cifra que ilustra la gran diferencia entre ambos grupos. Mientras que en el grupo 1 de Primera RFEF el total de temporadas en Primera División de todos los equipos miembros es de 20, en el grupo 2 esta cifra asciende hasta los 108 cursos en la categoría de oro. Una diferencia de 88 temporadas que refleja cómo el grupo del Hércules quintuplica al grupo del oeste de España.

Entidades históricas

Como principal referente y exponente, el grupo 1 cuenta el Arenas de Getxo y sus siete temporadas en la máxima categoría. El conjunto vasco fue uno de los diez equipos elegidos para formar parte de la Primera División en 1928/1929 por sus cuatro finales de Copa alcanzadas previamente, pese a ello, con el paso de los años fue debilitándose y su último año en la categoría más alta fue en 1935. Tras el Arenas de Getxo aparece, con seis temporadas en Primera, el Pontevedra, ocupando el 46º puesto en la clasificación histórica de la categoría con un total de 150 puntos sumados.

El Real Unión de Irún, equipo recién ascendido, ocupa la 56ª plaza en la clasificación histórica de Primera con 72 puntos en cuatro temporadas. Es el tercer equipo con mejor historial del grupo 1, por delante del Mérida y de la Cultural Leonesa. El conjunto extremeño acumula dos temporadas en la élite, mientras que el leonés solo pudo resistir la temporada 1954-1955.

En lo que respecta al grupo 2 de Primera RFEF, el líder destacado de esta clasificación es el Real Zaragoza. El conjunto maño acumula en su historial 58 temporadas en Primera, siendo el 11º en la clasificación histórica con 2109 puntos. Además de rozar los 60 años en el máximo nivel, cuenta con un palmarés de nueve títulos con una Recopa de Europa, seis Copas del Rey, una Supercopa de España y una Copa de Ferias.

Detrás del Zaragoza aparece el Hércules con sus 20 temporadas en el más alto nivel. Desde el curso 2010/2011 no ha vuelto a pisar la categoría, pero sigue estando en la 29ª posición histórica con 538 puntos. Por detrás de la entidad alicantina está el Murcia con 18 temporadas y 445 puntos que lo sitúan en el 32º puesto histórico. Con 14 años de diferencia está el Nàstic de Tarragona. El cuadro catalán acumula cuatro temporadas en Primera, por delante de las tres del Europa y el Jaén y las dos del Huesca.

Además de estos conjuntos históricos, el Hércules también deberá superar a tres filiales de equipos Champions. El Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño y Villarreal B, con paso por Segunda División los tres, son de los filiales más duros en el panorama nacional y tratarán de ascender al fútbol profesional para poder seguir nutriendo a los primeros equipos de grandes futbolistas.