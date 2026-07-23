El Hércules gana peso en un grupo repleto de fichajes

20 proyectos pelearán en el grupo 2 de Primera Federación por ascender al fútbol profesional y todos han oficializado, por lo menos, una incorporación. Ningún club repetirá plantilla la próxima campaña y prácticamente todos están inmersos en procesos de reestructuración, algunos por querer ir más allá y otros por las exigencias de la categoría.

Esto refuerza la dureza del grupo y deja claro qué, además del peso histórico de muchos equipos, el nivel actual es más propio de la Segunda División que del fútbol semiprofesional. Con el paso de los años los futbolistas se han convertido en piezas de un juego cuyo propósito es conseguir llegar a lo más grande.

Un equipo de garantías

En busca de ir un paso más allá está el Hércules con sus diez incorporaciones. No se puede repetir otro año lejos de la zona alta de la categoría y es por esto que la secretaría técnica puso la directa semanas atrás con el objetivo de proporcionarle a Beto un equipo de garantías. Visto el historial más reciente del club sorprendió la rapidez con la que se trabajó en el mercado.

El conjunto alicantino fue de los más rápidos y se hizo con algunas de las piezas más codiciadas en la categoría adelantándose a conjuntos rivales. Gracias a la velocidad en las incorporaciones, Beto pudo arrancar la pretemporada con una plantilla prácticamente completa a falta de los últimos flecos.

Isaac Obeng, Antoñín, Yago Cantero, Alejandro Fidalgo, Miki Bosch, Manu Rico, Álex Jiménez, David López, Víctor Narro y Aitor Gismera son los diez nombres que prometen elevar el techo competitivo del Hércules durante la próxima temporada. Con esta decena de movimientos, el conjunto alicantino se sitúa ligeramente por encima de la media de la categoría en lo que a fichajes se refiere. Junto al Alcorcón, que ha acometido el mismo número de incorporaciones, tiene siete equipos por delante con más caras nuevas. Estos son Nàstic de Tarragona, Huesca, Zaragoza, Rayo Majadahonda, Cartagena, Ibiza y Jaén.

El equipo que lidera este ranking es el Nàstic de Tarragona con sus 17 fichajes. La temporada pasada terminó muy lejos de lo esperado y el conjunto catalán, lejos de querer volver a repetir otro curso para el olvido, se ha movido de lo lindo en el mercado. Son siete temporadas entre la antigua Segunda B y Primera Federación para una entidad que hace 20 años formaba parte de la Primera División. Destacan las llegadas de futbolistas como Meshak Babanzila, Carlos Segura, Gaizka Ayesa o Borja Sánchez.

El segundo en esta lista es el Huesca. El conjunto aragonés ha oficializado 16 llegadas en lo que va de mercado, siguiendo muy de cerca al Nàstic. En este caso el hecho de descender ha sido clave para tener que llevar a cabo una reestructuración de plantilla, ya que, en el tercer escalón del fútbol español muchos de los salarios son inasumibles. El Huesca está consiguiendo hacerse con descartes de la categoría de plata entre los que destacan Diego Collado de la Cultural Leonesa, Pascu del Racing de Ferrol o Quique Fornos, también de la Cultural Leonesa.

El podio lo completa el Zaragoza, otro equipo descendido tras una temporada calamitosa. No es un equipo acostumbrado a no estar en el fútbol profesional y este verano está teniendo que llevar a cabo una reestructuración completa de la plantilla. Por el momento son 14 los movimientos completados con bombas como la vuelta de Ander Herrera. El canterano ha vuelto al club que le vio crecer tras labrarse una carrera en equipos como el Athletic Club, Manchester United, PSG, y Boca Juniors.

Filiales

En el fondo de la clasificación aparecen los tres filiales, el Real Madrid Castilla, el Villarreal B y el Atlético Madrileño. Estos tres conjuntos, quitando alguna incorporación que puedan llevar a cabo a lo largo del mercado, completarán sus plantillas con jugadores juveniles o con proyección. Pese a no haberse reforzado apenas, son tres de las cuatro plantillas más valoradas según Transfermarkt. Además, el Real Madrid Castilla cuenta con Jorge Cestero, el futbolista con el valor más alto de la categoría.

Quinto en lo que a valor de la plantilla se refiere, el Hércules tratará de superar a estos transatlánticos para poder volver de una vez por todas al fútbol profesional. A falta de los últimos flecos, Beto ya cuenta con el núcleo de la plantilla que tratará de dar alegrías jornada tras jornada a su afición.