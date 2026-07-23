El Hércules recibirá al Castellón en el XXX Trofeo Ciudad de Alicante

Es verano, por lo que es tiempo de pretemporada, amistosos y citas históricas. Una de estas es el Trofeo Ciudad de Alicante, que encara ya su 30ª edición y lo hará con un duelo entre el Hércules y el Castellón. El escenario será, como no, el Rico Pérez, y el duelo se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto a las 19:30 horas. "El conjunto blanquiazul se enfrentará al CD Castellón en una cita ya consolidada dentro del calendario estival y que servirá como una nueva oportunidad para que la afición herculana vuelva a disfrutar de su equipo en casa", narraba el comunicado del Hércules.

Para el Trofeo Ciudad de Alicante el Hércules quiere premiar la fidelidad de sus aficionados. Todos los abonados de la temporada 2025/2026, al igual que los nuevos socios del curso que viene, podrán acceder al partido de forma gratuita con sus respectivos abonos.

"El XXX Trofeo Ciudad de Alicante supondrá una nueva prueba para el equipo en su preparación de cara al inicio de la temporada oficial, además de convertirse en una jornada de reencuentro entre el Hércules y su afición en el José Rico Pérez. El club anima a todos los herculanos a llenar las gradas y acompañar al equipo en una tarde de fútbol que volverá a poner en valor una de las citas más emblemáticas del verano alicantino. ¡Os esperamos en el José Rico Pérez!", destacaba la entidad en el comunicado.