Manu Rico y Álex Jiménez destacan en el Hércules antes del primer test

Evolución favorable. El Hércules está a punto de completar su segunda semana de preparación. El asalto a LaLiga Hypermotion es innegociable y Beto Company sigue distribuyendo las cargas de trabajo, con dobles sesiones preparatorias, de mañana y tarde, dos veces a la semana, y un calendario de partidos amistosos que arranca este mismo sábado, en Mutxamel, frente al combinado de futbolistas en paro de la AFE. Será a las 10 de la mañana en las instalaciones de Bonalba Golf Resort, a puerta cerrada, lo que significa que no está permitida la asistencia de público.

Se trata del primer examen con oposición real para un bloque ya construido casi en su totalidad, al que únicamente le faltan dos o tres refuerzos en función de las necesidades que se aprecien (si se aprecian) en las primeras semanas de rodaje de un equipo en el que están sorprendiendo, para bien, por su condición física y su capacidad de adaptación, dos de los nuevos: Manu Rico y Álex Jiménez. El centrocampista sub-23 y el atacante murciano han regresado de las vacaciones en muy buena forma y están asimilando muy rápido el estilo del preparador blanquiazul, encajando en él perfectamente a pesar de la competencia en sus puestos.

El joven oscense, como mediocentro de posición, está gustando sobremanera al cuerpo técnico, así que no sería extraño verle frente al conjunto que va a dirigir Mariano Pernía formando de inicio en un doble pivote. El caso del exjugador del Nàstic es muy similar. También ha convencido rápido, y está siendo utilizado en las sesiones, bien como extremo, bien como mediapunta. Otro futbolista de rendimiento inmediato que también apunta a titular en el primer ciclo de evolución de la pretemporada que se inició el 13 de julio y se prolongará hasta el último fin de semana de agosto, momento en el que dará comienzo la temporada 2026-2027, la tercera seguida en Primera RFEF.

Casi todos disponibles

Tras doce días de intenso trabajo y 16 sesiones preparatorias, los únicos futbolistas que continúan trabajando al margen son Roger Colomina y Alberto Toril. El resto, en mayor o menor medida, van adaptándose todos al ritmo que exige el tándem Compay-Segarra, que se estrena como dupla en el banquillo una vez consumado el ascenso del hasta ahora entrenador de porteros a la condición de segundo técnico.

Beto Company posa con la nueva equipación para los técnicos que ha servido la firma Kappa, que volverá a diseñar los uniformes del Hércules. / Álvaro Egea / HCF

Miki Bosch arrastra ligeras molestias que le obligan a ejercitarse con algunas limitaciones, y aunque no reviste gravedad, sí que obliga a los readaptadores a estrechar la vigilancia sobre él. Mehdi Puch y Javi Jiménez, que volvieron del asueto con dolencias de diferente consideración, continúan mejorando su condición física de manera gradual, aunque aún les falta para poder alcanzar un pico de forma óptimo que les posibilite desarrollar su fútbol y volver a ser importantes en el grupo.

Alessandro Blazic va ganando fuerza en el brazo fracturado, aunque aún no puede completar los ejercicios de portería con normalidad. Se está siguiendo un plan preventivo para evitar recaídas, habituales cuando se trata de precipitar la vuelta en este tipo de fisuras distales en el radio. También ha sorprendido, para bien, la rápida adaptación de Oriol Sodevila tras el largo periodo de inactividad. Aún no está al 100%, pero sus capacidades van a más muy rápidamente.

Partido 'televisado'

El primer test de pretemporada no lo podrán presenciar los aficionados del Hércules en las instalaciones de Bonalba, pero sí que podrán seguirlo en tiempo real a través de streaming que tiene preparado la AFE y que emitirá por su canal en YouTube. La convocatoria de la Selección AFE Fútbol, que va a entrenar en Mutxamel hasta el 2 de agosto a las órdenes de Mariano Pernía, está compuesta por los siguientes jugadores:

► Porteros: Nicolás Rodríguez Heredia y Jon Villanueva Gómez.

► Defensas: Carlos Akapo Martínez, Carlos Parra Arauzo, Alejandro Iniesta, Sergio Mendinueta, Mauro Lucero Calabuig, Felipe Bortolucci Pires, Aboulaye Kamate y Souleymane Gassama.

► Centrocampistas: Marcos Marrero Medina, Douglas Junior Arango Escorcia, Flavio Audisio Ródenas, Luis Lara Roa, Luis Enrique Piedralba Rodríguez, Jorge Cortés Martín, Jon Yeabsera Landa Suárez, Kevin Sánchez Jaén y Daniel Santafé Mena.

► Delanteros: Fabio Conte Barahona, Youssouf Bamba y Rognny Elegua Rodríguez Vargas.

Noticias relacionadas

Calendario del Hércules en el grupo 2 de Primera RFEF para la temporada 2026-2027. / HCF

Este será el primer amistoso de un calendario que llegará hasta el fin de semana previo al comienzo de la liga. El Hércules prevé cerrar en esa fecha el último encuentro preparatorio del estío, siete días antes de que eche a andar la competición.