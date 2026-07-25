El Hércules solventa sin lesiones y con remontada el examen contra el equipo de la AFE

Partido intrascendente, de ritmo bajo, intensidad justa y mucho calor. Demasiado. El Hércules inicia su periplo estival de amistosos con victoria. Lo hace después de imponerse en Mutxamel al combinado de jugadores en paro adscritos al sindicato de futbolistas AFE, que alcanza las 40 sesiones reuniendo a jugadores sin equipo para ayudarles a mostrarse, a mantener la forma y, como no, a dar con un nuevo destino. Eso convierte los duelos contra ellos en más especiales porque uno de los bandos sí tiene la necesidad real de hacerlo lo mejor posible porque disponen de apenas dos semanas para lograr esta meta personal.

Al conjunto blanquiazul, con un once muy lejano al que presentará en el estreno liguero frente al Real Murcia el último fin de semana de agosto, le costó encontrarse cómodo en Bonalba, en gran medida porque la Selección AFE Fútbol ofreció una gran imagen. El equipo dirigido por Mariano Pernía, que apenas acumulaba cinco días de trabajo conjunto, exhibió gran solidez defensiva, compitió bien y acertó a contener los avances blanquiazules durante la mayor parte del envite 'amistoso'. Mejor situado en el césped, fue capaz de adelantarse en el marcador y defender su renta con orden.

Víctor Narro y Pepe Traoré trabajan para robar la pelota durante el partido amistoso contra el combinado AFE. / Carla Cortés

La primera mitad arrancó con un intercambio de ocasiones aprovechando los desajustes en frío, pero fue la AFE la que avisó primero. Marcos Marrero probó fortuna con un potente disparo lejano que obligó a Carlos Abad a reivindicarse. A continuación, Andy Escudero, no consiguió conectar el remate tras un excelente pase en profundidad de David López que desbarató la zaga del equipo del sindicato.

El combinado de Pernía se puso por delante tras la pausa de hidratación gracias a un penalti cometido por Galvañ que se encargó de transformar Jon Landa (1-0, min. 37), que fue quien derribó el canterano en su rol de lateral diestro. El tanto afianzó la sensación de fortaleza del equipo AFE, que llegó al descanso por delante y sin pasar excesivos apuros. Beto Company modificó la estructura por completo en la reanudación y el Hércules comenzó a llegar al área rival con relativa frecuencia, dando más sensación de peligro.

La insistencia herculana encontró recompensa pasada la hora de juego, cuando, en un saque de esquina, Fran Sol se adelantó al resto, sorprendió a la zaga y remató al fondo de la red para establecer la igualada con un cabezazo perfectamente ejecutado. La rotación permitió a los alicantinos no bajar el ritmo y continuar con su asedio, ahora más pronunciado. Aun así, la resistencia de los jugadores sin club fue notable y el duelo no se resolvió de forma favorable para el Hércules hasta la última acción. El guardameta de AFE realizó una gran intervención tras un excelente disparo de Ben Hamed, pero Hamza Abdelilah, en su papel de nueve, muy atento, en el lugar correcto, recogió el rechace del arquero y marcó a placer el definitivo 1-2, culminando así la remontada del cuadro blanquiazul, que fue mejor, sobre todo en la segunda mitad.

Beto Company, satisfecho

El preparador valenciano, al final del choque, prefirió restar importancia a la victoria y se centró en lo esencial a estas alturas de una pretemporada que ha cubierto ya dos semanas: "Primer partido de preparación, y al final no deja ser una sesión de entrenamiento más para acumular minutos, para que los chicos se pongan, en el caso de los que se la ponen, por primera vez la camiseta del Hércules", recordó Beto Company nada más acabar.

"Este primer amistoso también nos sirve para tener delante a un rival diferente y seguir entrenando. Al final conseguimos la victoria, pero, obviamente, estamos muy lejos de lo que queremos ser, aunque la voluntad y la intención es la de seguir creciendo, la de ser un equipo dominador", volvió a recordar el técnico, fiel a su ideario.

Beto Company gesticula durante el amistoso cotra la Selección AFE en el Bonalba Golf Resort de Mutxamel. / Carla Cortés

Sin mucho margen para extraer conclusiones relevantes, lo que sí destacó el entrenador del Hércules fue que no hubiera que lamentar daños en el estreno de la pretemporada con fuego real: "Lo bueno es que no ha habido lesiones, que eso es fundamental para seguir con el hábito de la pretemporada e ir acumulando ese cansancio y ese volumen que nos hace falta a estas alturas", subrayó el valenciano, que prefirió reservar a Oriol Soldevila, Miki Bosch, Mehdi Puch y a Javi Rentero, ninguno por lesión incapacitante.

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El Hércules descansa este domingo y vuelve a los entrenamientos el lunes, en Fontcalent, para seguir cumpliendo el plan establecido por el nuevo preparador físico, Alberto Sánchez, con el que se pretende alcanzar un pico de rendimiento óptimo que permita afrontar con garantías un curso capital... y terriblemente reñido por la extrema rivalidad que habrá este curso en el grupo 2 de Primera RFEF.