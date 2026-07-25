Campaña de abonos 26-27
La venta presencial lleva al Hércules a rebasar los 2.000 abonados
La dispensa de pases de temporada en el Rico Pérez anima una campaña que aspira a llegar a los 10.000 socios en septiembre
Primera semana de venta física de abonos y la respuesta de la afición herculana no se ha hecho esperar. Desde el pasado 21 de julio, se pueden adquirir de manera presencial los abonos del Hércules para la temporada 2026-2027, la que arranca el último fina de semana de agosto con la visita del Real Murcia a Alicante. Era un deseo de un sector de la masa social y, como ha quedado acreditado, no se trataba de un capricho sin más. Hasta ahora, el trámite solo podía realizarse a través de la web, pero, desde el pasado martes, también es posible completar el trámite en el estadio mundialista, en la oficina montada para la ocasión en el antepalco del José Rico Pérez.
El flujo de seguidores en busca de su carné ha sido regular en los últimos días en Romeu Zarandieta. Los que se han desplazado hasta allí han recibido la atención del personal del club, cara a cara, para completar cualquiera de las modalidades previstas en la campaña de abonos activada el pasado 6 de julio, es decir, las altas de nuevos socios, renovaciones de localidad, cambios de ubicación... cualquier gestión relacionada con la adquisición de los pases para todo el curso recibiendo un trato individual.
El horario de apertura de las oficinas del estadio es el siguiente:
- De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
- Sábados: de 10:00 a 13:00 horas.
- Domingos: cerrado.
El Hércules advierte a todos los interesados e interesadas en completar este trámite presencial que acudan a la oficina, para lo que no es necesario pedir cita, con la documentación necesaria, a demás de la identificación personal, máxime si lo que se desea es acogerse a modalidades especiales de carné como el Abono Familiar, el Infantil, Jóvenes Herculanos o Personas con Discapacidad (PMR), para así evitar demoras y esperas pronunciadas o viajes en vano bajo el sol.
Bajo el lema "Nacimos para amarte", la SAD propiedad de la familia Ortiz sigue animando a toda la hinchada blanquiazul a formar parte de un nuevo curso en el José Rico Pérez "y a seguir escribiendo juntos la historia del Hércules CF", uno que arrancará con el pacto alcanzado entre la entidad y la Curva Sur para que la denominada Grada de Animación, con todos los colectivos agrupados en la Federación de Peñas Herculanas de la mano, se convierta en el motor del soporte al equipo de Beto Company en un año que se inicia con un solo objetivo: volver a Segunda División 12 años después.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso
- El restaurante de la polémica terraza de la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja reclama al juzgado mantener la actividad mientras se resuelve su recurso
- Arenales del Sol tendrá un segundo supermercado tras la apertura de su primera superficie a principios de mes
- La historia del Gallo Rojo, la sala de fiestas adelantada a su tiempo que cambió el rumbo de El Campello
- La ola de calor abrasa Alicante: casi 45 grados ya en Orihuela y hasta 56 grados de sensación térmica en la Marina Alta
- Tambora abre al público pese al decreto de cierre del Ayuntamiento de Alicante y tras una reunión con el edil de Urbanismo
- Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
- La Unió pedirá indemnizaciones para el campo por el paso del corredor de hidrógeno por 23 municipios de Alicante