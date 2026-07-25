La venta presencial lleva al Hércules a rebasar los 2.000 abonados

Primera semana de venta física de abonos y la respuesta de la afición herculana no se ha hecho esperar. Desde el pasado 21 de julio, se pueden adquirir de manera presencial los abonos del Hércules para la temporada 2026-2027, la que arranca el último fina de semana de agosto con la visita del Real Murcia a Alicante. Era un deseo de un sector de la masa social y, como ha quedado acreditado, no se trataba de un capricho sin más. Hasta ahora, el trámite solo podía realizarse a través de la web, pero, desde el pasado martes, también es posible completar el trámite en el estadio mundialista, en la oficina montada para la ocasión en el antepalco del José Rico Pérez.

Imagen promocional de la campaña de abonos del Hércules para la temporada 2026-2027. / HCF

El flujo de seguidores en busca de su carné ha sido regular en los últimos días en Romeu Zarandieta. Los que se han desplazado hasta allí han recibido la atención del personal del club, cara a cara, para completar cualquiera de las modalidades previstas en la campaña de abonos activada el pasado 6 de julio, es decir, las altas de nuevos socios, renovaciones de localidad, cambios de ubicación... cualquier gestión relacionada con la adquisición de los pases para todo el curso recibiendo un trato individual.

El horario de apertura de las oficinas del estadio es el siguiente:

De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

de a y de a horas. Sábados: de 10:00 a 13:00 horas.

de a horas. Domingos: cerrado.

El Hércules advierte a todos los interesados e interesadas en completar este trámite presencial que acudan a la oficina, para lo que no es necesario pedir cita, con la documentación necesaria, a demás de la identificación personal, máxime si lo que se desea es acogerse a modalidades especiales de carné como el Abono Familiar, el Infantil, Jóvenes Herculanos o Personas con Discapacidad (PMR), para así evitar demoras y esperas pronunciadas o viajes en vano bajo el sol.

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