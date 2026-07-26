El Hércules jugará seis amistosos más antes del inicio de la temporada 2026-2027

El Hércules inició el 13 de julio el curso 2026-2027, el tercero consecutivo en Primera RFEF. Este lunes, en Fontcalent, encara la tercera semana de trabajo con el grueso de la plantilla, que ahora mismo tiene todas las licencias profesionales cubiertas. La comisión deportiva está pendiente de la evolución del bloque durante el estío para realizar los dos últimos movimientos que acaben de componer el bloque que peleará por el ascenso a Segunda División.

Se ha previsto que, a lo largo de la presente pretemporada, el primer equipo dispute siete encuentros amistosos antes de que se levante el telón de la competición el último fin de semana de agosto, cuando visite Alicante el Real Murcia en un horario pendiente de confirmar. El conjunto blanquiazul, después del debut estival con remontada frente a la Selección AFE del sábado, en Mutxamel, en el que supuso su primer examen veraniego, tiene sellados seis envites preparatorios más, lo que significa que irá encadenando pruebas con aparente fuego real hasta el penúltimo fin de semana de agosto, que será cuando disputará el test definitivo.

Oficialmente, están confirmados cuatro de los siete que se han programado. Es público que el Hércules se trasladará a San Pedro del Pinatar, en Murcia, para medirse con el Cartagena, al que se encontrará luego en su camino de regreso al fútbol profesional una vez arranque el nuevo curso. Ese duelo será en sábado, comenzará a las 19 horas, y a diferencia de lo que sucedió en Bonalba, este no tiene orden expresa de ser a puerta cerrada, por lo que existe una alta probabilidad de que se celebre con público presente porque el recinto lo permite y tiene infraestructura para ello.

Por orden de Beto Company

Curiosamente, un día antes, los blanquiazules serán los invitados en el partido de presentación del Alcoyano ante su hinchada, es decir, se le acumularán dos compromisos amistosos consecutivos. El preparador valenciano desea que sea así para poder testar a todos sus hombres en casi idénticas condiciones físicas y ambientales, algo que no ocurriría espaciándolos. Prefiere disponer de 180 minutos para realizar el examen sin apenas separación, pensando en no tener que reservar a nadie, algo que se vio obligado a hacer frente al combinado de jugadores en paro. En ese amistoso reservó a Oriol Soldevila, a Rentero, a Miki Bosch y Mehdi Puch, para no forzar su integración tras largos periodos de inactividad o por molestias de baja consideración.

El Trofeo Ciutat d'Alcoi, en el que el Hércules ha sido un invitado recurrente a lo largo de su historia será, por tanto, el viernes, justo 24 horas antes de encontrarse con el Efesé, es decir, que arrancará a las 19:30 horas, justo después de la presentación a la grada de los jugadores que el Deportivo ha puesto bajo la tutela de Fran Alcoy, que volverá a intentar el asalto a Primera RFEF tras caer eliminado el curso anterior en la primera eliminatoria del "play-off".

Cartela web con el anuncio del partido amistoso del Hércules en Alcoy este verano. / HCF

El cuarto de los test preparatorios comunicados oficialmente es el que tendrá lugar en el José Rico Pérez. Servirá como presentación del plantel herculano delante de su público aprovechando la celebración de la 30ª edición del Trofeo Ciudad de Alicante. En este caso, el invitado a la fiesta es un viejo conocido, el Castellón, actualmente en Segunda. Es compromiso amistoso se ha fijado el 7 de agosto, viernes, a las 19:30 horas. El club desea que los jugadores sientan ya ese día el respaldo de su masa social, por eso se ha decidido que los abonados de la temporada 2025-2026, la que finalizó el pasado mayo de manera gris, y los que hayan adquirido o renovado recientemente su pase para la campaña 2026-2027 puedan asistir gratuitamente al partido presentando su carné.

Los tres amistosos pendientes de anuncio oficial

A toda esa lista de encuentros de preparación hay que añadir tres más, los que se han cerrado con el UCAM Murcia, La Nucía y el Yeclano. El Hércules ha acordado jugar contra esos rivales esta pretemporada. Con dos lo hará al final de la semana que recién comienza. El entrenador del Hércules, siguiendo la misma filosofía de programación que en las citas contra Alcoyano y Cartagena, ha establecido que el viernes, 31 de julio, los blanquiazules se midan con el conjunto universitario, y el sábado, 1 de agosto, contra el conjunto de la Marina Baixa. En el primero de ellos, probablemente en la vieja Condomina, no se cruzará con Alvarito Hernáiz. Al extremo no le han renovado su contrato. Con quien sí se reencontrará será con Checa, central blanquiazul de 2016 a 2018, que regresa al club murciano, pero ahora como entrenador.

Al día siguiente, tocará desplazamiento a la Ciudad Deportiva Camilo Cano para vivir el tercero (en el orden natural) de los siete duelos amistosos consensuados. Un desplazamiento sencillo en una superficie bien cuidada que también permitirá el traslado de seguidores blanquiazules para ver en directo a su equipo.

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La pretemporada se cerrará el penúltimo fin de semana de agosto, concretamente el sábado, día 22, en Yecla, en el campo municipal La Constitución. Ese, contra otro de los integrantes del grupo 4 de Segunda Federación, será el amistoso que cierre el ciclo de preparación en la semana previa al comienzo de la liga. No habrá más test después de ese día y tampoco está previsto ampliar a ocho el número de amistosos por estimar que el del día 7, el único previsto en el Rico Pérez, supondrá un sobreesfuerzo por todo lo que implica, física y emocionalmente.