Cita clave de Alberto Toril y Roger Colomina en Madrid

Semana trascendente. Buena parte del proyecto del Hércules para la temporada que viene, tal y como está armado hasta este momento, depende en buena medida de la recuperación definitiva de uno de los hombres llamados a ser determinantes a lo largo del curso. El ataque blanquiazul lo tiene que sustentar en grado sumo Alberto Toril, el jugador que en apenas cinco partidos a las órdenes de Beto Company fue capaz de convertirse en el jugador más valioso de la liga en el mes de marzo.

Tanto él como Roger Colomina tienen programada una visita a Madrid esta misma semana. Ambos acudirán a la consulta del doctor Manuel Leyes para calibrar la evolución de la intervención quirúrgica que les practicó el especialista en rodillas a los dos. El centrocampista y el delantero se someterán antes a una resonancia magnética para facilitar la exploración del hombre que logró que Carolina Marín pudiera volver a competir y quedarse a un paso de conseguir un segundo oro olímpico. La lista de deportistas de élite que han pasado por la clínica del facultativo gallego en la capital de España es amplia, muchos de ellos futbolistas de primera línea, todos con excelentes resultados.

Alberto Toril se seca el sudor con la camiseta durante la visita del Hércules al Luis del Sol de Sevilla. / Manu Gómez / LOF

El Hércules no quiere dejar ningún cabo suelto. Sabe que con el mediocentro de Sabadell hay que tener paciencia porque su restablecimiento va para largo. Nadie espera que pueda estar de vuelta en el equipo, con el alta competitiva, antes del parón de Navidad, así que su evolución requerirá mucho más tiempo y el resultado que arrojen las pruebas diagnósticas y la exploración de Leyes no será capital para el devenir a corto y medio plazo del equipo alicantino, que renovó al catalán hasta junio de 2029.

Con Toril, por contra, ocurre todo lo contrario. Hace falta que el veredicto del doctor sea favorable, que no encuentre nada anómalo en la articulación afectada y que se puedan completar los plazos establecidos por el reconocido especialista para su vuelta al trabajo después de la artroscopia que le practicó para corregir los daños residuales que le habían dejado al atacante mallorquín su paso por el quirófano en Costa Rica. Allí sufrió una lesión ligamentosa con afectación de meniscos y, muchos meses después, el dolor no remitía. La segunda cirugía, más sencilla, resuelta el pasado mayo, pretendía limpiar la articulación de cualquier cuerpo libre o tejido cicatricial que afecte a la movilidad o cause dolor.

Referencia ofensiva... en toda la Primera RFEF

El delantero del Hércules, que fue capaz de marcar cuatro goles en los 300 minutos exactos que pudo defender el escudo, tardó en entrar en las convocatorias una vez anunciado su fichaje (que precipitó la rescisión de Slavy y su marcha a Ponferrada). Cuando lo hizo, un mes y medio después de su aterrizaje en Alicante, tuvo que jugar con calmantes inyectados para combatir las punciones que sentía al forzar la rodilla mientras corría o golpeaba a la pelota. Esas inyecciones le terminaron irritando el tejido y agravando la sensación de dolor, así que, después de cinco jornadas forzando, se optó por pararlo definitivamente toda vez que la consecución del objetivo ya se antojaba utópica a finales de abril.

Alberto Toril ha ido cumpliendo escrupulosamente el plan fijado para él por Manuel Leyes. Ha trabajado con los readaptadores, con los fisioterapeutas y con el preparador físico en el gimnasio. Todavía no ha pisado la hierba ni ha entrado en contacto con el balón. En el pronóstico natural, el atacante debería estar integrado en el grupo el 15 de agosto para disponer de dos semanas al máximo nivel. No llegaría al 100% al inicio del curso, pero sí que se podría contar con él, aunque fuera como alternativa en las segundas partes hasta que alcanzara el pico de rendimiento óptimo. Pero si algo falla, y esa previsión no se cumple, entonces meterá a la comisión deportiva en una encrucijada, dado que se habría quedado sin su punta diferencial y le tocaría decidir si buscarle o no alternativa o arriesgarse, otra vez, a esperarle, algo difícil tras lo acaecido ya.

Noticias relacionadas

Nada hace presagiar un mal veredicto de Leyes. Tanto él como Colomina has realizado sus tareas sin resentirse, sin recaer, aunque siempre en el gimnasio, sin probarse en giros ni apoyos dentro del campo. La visita a Madrid de esta misma semana marcará el paso mientras, Fran Sol, se mantiene en disciplina de grupo, siendo uno más, y reivindicándose (en un perfil bajo) haciendo goles... aunque solo fuera uno, en un amistoso, y contra un combinado de jugadores sin equipo que llevaban solo cinco días entrenando juntos.