El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en "trending topic": los aficionados reclaman una inspección urgente

La decisión de la Comunidad de Madrid de apartar al Rayo Vallecano de su estadio a 15 días del comienzo de la Liga ha encontrado rápidamente eco en Alicante. La pregunta ha empezado a circular entre aficionados del Hércules: ¿podría ocurrir algo parecido en el Rico Pérez si una auditoría exhaustiva revelase deficiencias importantes?

El Gobierno madrileño ha suspendido cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo después de que una auditoría detectara una situación de “obsolescencia generalizada” y un “severo incumplimiento normativo”. El informe señala problemas en los sistemas contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia, la salubridad y la documentación obligatoria sobre mantenimiento e inspecciones.

La medida obliga al club a buscar temporalmente otro campo y deja en el aire sus primeros compromisos como local. Las obras comenzarán con carácter urgente y podrían prolongarse entre dos y seis meses, según las estimaciones divulgadas por la Comunidad de Madrid.

“No se podía garantizar la seguridad”

El consejero madrileño de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, calificó el resultado de la auditoría de “bastante demoledor” y explicó que la Administración no podía garantizar la seguridad ni la salubridad de las instalaciones.

La Comunidad sostiene que el Rayo no entregó toda la documentación requerida pese a disponer de una prórroga y que el mantenimiento realizado era insuficiente. El club dispone de diez días para presentar alegaciones, pero la suspensión tiene efectos inmediatos y permite al Ejecutivo autonómico asumir el control del recinto.

El caso resulta especialmente llamativo porque el estadio ya había recibido una inversión de dos millones de euros para una primera fase de mejoras terminada en agosto de 2025. Apenas un mes antes de esta intervención de urgencia, la Comunidad presentó además un proyecto para ampliar el aforo desde aproximadamente 14.500 hasta 18.500 espectadores.

Es decir, la existencia de reparaciones recientes y de un proyecto de reforma futuro no impidió que una auditoría posterior detectara problemas que ahora se consideran incompatibles con el uso ordinario del campo.

Las miradas se dirigen al Rico Pérez

Lo ocurrido en Vallecas ha reactivado las quejas por el estado del José Rico Pérez, estadio inaugurado en 1974, utilizado por el Hércules y propiedad de la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas. Rico Pérez se ha convertido en "trending topic" en X (antes Twitter) a raíz de la noticia sobre Vallecas.

En las redes sociales, aficionados herculanos han preguntado si el IVF, el Consell o el Ayuntamiento de Alicante tienen previsto actuar. Entre las deficiencias denunciadas por los usuarios aparecen goteras, suciedad, deterioro de cerramientos y episodios relacionados con vallas, focos o elementos del recinto.

Durante 2025 se hicieron públicas quejas por grietas, humedades, asientos rotos, barandillas deterioradas, deficiencias en la megafonía, problemas en los baños y falta de mantenimiento tanto en el interior como en los alrededores del estadio. El Hércules y el IVF anunciaron entonces obras urgentes para mejorar las condiciones antes del inicio de la temporada.

Las obras anunciadas y las dudas sobre su alcance

El acuerdo alcanzado en agosto de 2025 debía atender las necesidades más inmediatas del recinto. No obstante, posteriormente surgieron críticas políticas por el retraso o el alcance limitado de las actuaciones.

El PSOE de Alicante denunció meses después la persistencia de humedades, goteras, barandillas en mal estado y problemas en instalaciones eléctricas, estructuras y megafonía. A comienzos de 2026 volvió a reclamar al Ayuntamiento que exigiera a la Generalitat inspecciones estructurales y de seguridad en el edificio.

Compromís también llevó al debate municipal la necesidad de comprobar si el estadio había superado la inspección correspondiente por tener más de 50 años. La formación enumeró fisuras, inundaciones de pasillos cuando llueve, baños deteriorados, barandillas oxidadas y carencias en elementos de evacuación, siempre según su propia denuncia política.

La comparación con Vallecas nace de las dudas de los aficionados y del historial de deterioro visible.

¿Quién debe actuar en el estadio de Alicante?

La propiedad del Rico Pérez corresponde al Instituto Valenciano de Finanzas, organismo dependiente de la Generalitat. El Hércules utiliza el recinto y participa en su conservación ordinaria dentro de las condiciones acordadas con el propietario.

El Ayuntamiento de Alicante no es el dueño del estadio, aunque los grupos de la oposición le han reclamado que ejerza sus competencias municipales, compruebe el cumplimiento de las inspecciones exigibles y presione al Consell para garantizar la seguridad del recinto.

La situación ha generado durante años un cruce de responsabilidades entre la propiedad, el club y las administraciones. Mientras tanto, miles de personas continúan acudiendo a los partidos del Hércules. El club superó los 13.000 abonados durante la pasada temporada, una cifra que refuerza la preocupación por el futuro de una instalación con más de medio siglo de antigüedad.

Reformarlo por completo o construir uno nuevo

El deterioro ha llevado incluso al máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, a plantear públicamente si resulta más conveniente acometer una reforma integral o construir un estadio nuevo.

Ortiz pidió la implicación conjunta de las administraciones y señaló que era necesario determinar si una inversión profunda en el Rico Pérez sigue siendo viable. Hasta ahora, las intervenciones anunciadas han tenido principalmente un carácter urgente o provisional, sin que se haya concretado públicamente una transformación integral comparable a las realizadas en otros estadios españoles.

El recinto alicantino fue sede del Mundial de 1982 y sigue siendo uno de los grandes símbolos deportivos de la ciudad, pero arrastra problemas de conservación que contrastan con la modernización de otros campos.

Vallecas lanza una advertencia a Alicante

El cierre del estadio madrileño demuestra que una competición en marcha, el número de abonados o la proximidad del debut liguero no están por encima de un informe que cuestione la seguridad.

También evidencia que una reforma futura no sustituye al mantenimiento diario ni a las inspecciones periódicas. La Comunidad de Madrid proyectaba ampliar Vallecas y había ejecutado obras meses antes, pero ha terminado interviniendo de urgencia cuando conoció el resultado completo de la auditoría.

Eso es lo que ha encendido las alarmas en Alicante. Los aficionados no solo reclaman que se reparen goteras, asientos o barandillas, sino que se aclare públicamente qué inspecciones ha pasado el Rico Pérez, qué deficiencias se han detectado, qué trabajos se han ejecutado realmente y quién garantiza que las instalaciones son seguras.

Lo sucedido en Vallecas ha convertido una vieja reclamación sobre mantenimiento en una pregunta más incómoda: si una auditoría rigurosa examinara hoy cada rincón del Rico Pérez, ¿cuál sería el resultado?