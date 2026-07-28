Jeremy de León le dice al mundo que nunca jugó en el Hércules

No es la primera vez. Siempre hay alguien que se arrepiente de algo, que reniega de algún aspecto que considera que le mancha la biografía. A Jeremy de León le ha sucedido justo eso. El atacante de Puerto Rico ha decidido invisibilizar su paso por Alicante, convertirlo en un espejismo. Apenas dio señales de vida futbolística en el Hércules y tal vez por ello haya preferido hacer como si todo lo sucedido la temporada pasada no existiera, no hubiera tenido lugar, como si nunca se hubiera puesto su camiseta.

El futbolista del Real Madrid, en la única red social que mantiene activa con un perfil público, en Instagram, ha eliminado todo lo relativo a su efímero pasado blanquiazul. No ha dejado ni rastro. Nada. Solo permanecen allí sus episodios con la selección nacional de su país y todo lo relacionado con el equipo blanco. Del Hércules ha preferido no conservar ningún recuerdo, seguramente porque, dentro del campo, la inmensa mayoría (de los pocos que podría atesorar) son amargos, o insulsos... o no le dejan en buen lugar.

Jeremy de León pugna con Modric en un entrenamiento con el primer equipo del Real Madrid. / EFE

Cierto es que el chico que ayudó en los entrenamientos al campeón de Europa de la 2023-2024, al que llamaron 'talismán' sus compañeros de viaje en los desplazamientos continentales aunque no debutara en la máxima competición de clubes, no hace un uso precisamente efervescente de su perfil en el negocio de Meta. Apenas contribuye a él. Ahora mismo solo tiene 15 imágenes publicadas que puedan ver sus casi 345.000 seguidores. Y los vídeos subidos los distribuye en dos bloques exclusivos: Puerto Rico y Real Madrid. El Hércules se ha quedado sin sitio.

Año de reivindicación... en el Castilla

Jeremy de León disputó 24 partidos con el conjunto alicantino. Rubén Torrecilla, que lo trató en el Castellón, creyó que era buena idea captarle para la causa. Luego, una vez iniciado el curso, optó por dejarle fuera. Cuando Beto Company suplió al hombre que lideró el último ascenso de categoría de la entidad, el boricua tampoco pudo convencerlo de jugar. Se marchó en junio habiendo gozado de poco más de 600 minutos, menos que Slavy, que se marchó en enero y solo el doble más que Alberto Toril, que únicamente participó en cinco jornadas. 22 integrantes de ese vestuario tuvieron más protagonismo que él.

Jeremy de León pierde la pelota rodeado de jugadores del Europa. / Jose Navarro

El internacional, que recibió dos llamadas para jugar con su país estando en el Hércules, es más un icono pop para sus compatriotas que un flamante jugador con verdadera proyección internacional. Aún no ha logrado demostrar sus dotes para ser más que un jugador de banda veloz con desborde intermitente. Aún tiene que mejorar muchos aspectos del juego, sobre todo los que tienen que ver con saber interpretar los momentos de partido, manejar la posición, el orden táctico... Sin eso, le costará llegar a donde él considera que ha de ponerle el balompié.

Post de Bud Bunny con la imagen de Jeremy de León firmando su contrato con el Real Madrid Castilla. / Instagram

Su llegada al Real Madrid en el mercado de invierno en enero de 2024 para formar parte de su filial armó mucho revuelo mediático en Puerto Rico. Hasta su habitante más ilustre en la actualidad, Benito Antonio Martínez Ocasio, que firma su arte como Bad Bunny, se hizo eco de su entrada en la casa blanca. Luego Carlo Ancelotti se encargó de potenciar el halo del joven pelirrojo que compartió pugna en la banda con Leo Messi durante un encuentro amistoso antes del Mundial.

Pero al tiempo le está costando dar la razón al joven boricua, que hace unos días publicó en su perfil online un mensaje bastante significativo antes de afrontar el último año que le queda con contrato en el equipo que este curso seguirá entrenando Julián López de Lerma: "Sé quién soy, sé lo que puedo hacer y sé lo que voy a conseguir. No llegué hasta aquí para cumplir un sueño, llegué para crear mi propia historia. No vine a ser uno más. Vine a ser el mejor. La historia continúa...".

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Jeremy de León intenta librarse de la marca durante un partido con el Hércules en el Rico Pérez. / Jose Navarro

Lo quiera o no, Jeremy de León es parte de la historia del Hércules, de un club con más de cien años de vida. No contribuyó a engrandecerlo con sus aportaciones, apenas tres asistencias reales en toda su etapa alicantina y una tarjeta roja, pero su nombre quedará en la lista de los que soportaron el peso del escudo en el pecho en competición oficial con el primer equipo. Lo indeleble, por definición, no se puede borrar.