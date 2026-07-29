El nuevo Hércules ya se construye desde la sala de máquinas

Hasta diez fichajes son los que ha llevado a cabo el Hércules en lo que va de mercado. Ligeramente por encima de la media del grupo, todo está orientado al ascenso al fútbol profesional, pero, para ello, hay que superar 38 jornadas de locura donde Beto Company tratará de demostrar su pericia y sus conocimientos. Para ello, la directiva del conjunto blanquiazul le ha renovado la sala de máquinas, necesaria y clave para poder plasmar el fútbol de toque adoptado por el técnico valenciano. La ejecución del plan pasa por tener futbolistas con buen pie y sobrados de carácter, dos aspectos codiciados de lo lindo en el mercado.

El centro del campo formado por Ben Hamed, Colomina, Carlos Mangada, Josep Calavera, Mehdi Puch y Vique Gomes ya es historia del Hércules. De los seis miembros de la lista, solo tres arrancarán la campaña 2026/2027 y en algunos casos, lo harán con diferentes roles. Por parte de Beto el buen juego no se va a negociar, por lo que atrás queda el Hércules de los balonazos en largo o las propuestas rácanas. Está por ver si este fútbol da rédito o no, de hecho, el año pasado terminó con el conjunto blanquiazul más lejos de lo esperado, pero la ilusión no se pierde. El hecho de haber cambiado de entrenador a mitad de curso enredó el objetivo, pero ahora, con Beto desde el día uno, el panorama es diferente a la par que esperanzador.

Ben Hamed, Colomina, Mehdi Puch, Alejandro Fidalgo, Aitor Gismera y Manu Rico serán los encargados de llevar la voz cantante en un equipo que pretende mandar en la categoría de bronce. Diferentes perfiles para situaciones de todo tipo, esto es lo que ha construido el Hércules para su sala de máquinas. Desde futbolistas con pie de seda y tendencia ofensiva hasta jugadores que destacan por su físico y recorrido. Con todo esto podrá competir Beto Company a partir del último fin de semana de agosto.

Manu Rico, con contrato hasta 2028, llegó al Hércules hace más de un mes procedente del Huesca. Alternó cesiones en Tarazona, Ceuta y Osasuna B y con su adquisición el conjunto blanquiazul consiguió hacerse con un futbolista ilusionante. Se caracteriza por su calidad con el balón y su inteligencia táctica, por lo que apunta a ser clave en los esquemas del nuevo Hércules. De hecho, es de los que más está sorprendiendo en esta pretemporada por su gran adaptación y su excelente estado de forma.

Un futbolista asentado en la categoría es Alejandro Fidalgo. El centrocampista acumula más de 70 duelos en Primera RFEF con el Ourense y el Cartagena siendo clave en ambas entidades. Viendo su historial, personalidad no le va a faltar, así como visión de juego y equilibrio, otras tres variables que parecen encajar como anillo al dedo con el fútbol de Beto. Menos partidos en la categoría de bronce tiene Aitor Gismera, pero desde el primer día en el filial del Atlético de Madrid y en el Betis Deportivo demostró buen trato de balón, visión de juego y criterio en la distribución.

Segundo amistoso

Este viernes, a las 19:30 horas, el Hércules disputará su segundo amistoso veraniego ante La Nucía en el Estadio Olímpico Camilo Cano. El precio de la entrada será de cinco euros y la afición blanquiazul podrá ver de cerca tanto a las nuevas incorporaciones como a las caras más conocidas de otra temporada

El conjunto dirigido por Beto Company volverá a saltar al verde después de vencer en Mutxamel al equipo de la AFE. Como era de esperar, el ritmo fue lento y la intensidad justa, pero no fue excusa para que el Hércules le diese la vuelta a un partido que se marchó al descanso con desventaja en el marcador.

Según ha desvelado el club en sus redes sociales se han superado los 3.000 abonados a un mes del debut oficial ante el Real Murcia en el Rico Pérez. Hay ganas de que la competición arranque y se pueda ver por fin a un equipo reconocible luchando por ascender al fútbol profesional. No será para nada sencilla la tarea y los rivales tratarán de poner en jaque al Hércules, pero la ilusión de hacer algo grande sigue sin cesar.