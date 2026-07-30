La historia de Samu Vázquez y el Hércules entra en su cuarto capítulo

Hay decisiones que marcan carreras en lo positivo y en lo negativo. Emprender una nueva aventura lejos de casa conlleva riesgo, pero si la fortuna acompaña se puede convertir en el punto de suerte necesario para crecer. Hace tres veranos llegó Samu Vázquez al Hércules con el objetivo de desarrollarse como futbolista en una entidad histórica que atravesaba sus horas más bajas en la cuarta categoría del fútbol español. Se presentó en Alicante procedente de Albacete y esta decisión, tanto para el futbolista como para el club, se podría calificar como un acierto total. Con un ascenso incluido, Samu Vázquez se ha hecho con el control del lateral derecho en uno de los equipos que apunta a liderar la categoría.

Samu Vázquez, durante la actual pretemporada. / Hércules CF

Criado en el Albacete, Samu Vázquez fue creciendo con el conjunto manchego a medida que pasaban los años y ascendía de categoría. Tras pasar por el juvenil llegó al filial y empezó a encadenar convocatorias con el primer equipo, pero sin poder debutar de manera oficial. Antes del arranque de la temporada 2022/2023, el lateral emprendió un nuevo reto en la Peña Deportiva. Allí, en Segunda RFEF, consiguió la continuidad deseada y se hizo con un hueco en el once semana tras semana. El conjunto ibicenco llegó a disputar la promoción para ascender a Primera RFEF, pero terminó cayendo en la primera ronda ante el UCAM Murcia.

Fruto de su buena temporada en la Peña Deportiva el Hércules se fijó en él y consiguió su cesión. El lateral no entraba en los planes del Albacete, por lo que el conjunto alicantino se hizo con un lateral que a la postre terminó siendo decisivo en un ascenso histórico. Desde el primer partido se hizo con la titularidad y nadie se la pudo quitar hasta el final de la temporada siendo titular en 33 de los 34 partidos de liga. Tuvo gran parte de culpa de ese ascenso ante el Lleida y como no podía ser de otra forma, la afición le pido en la celebración que se quedase permanentemente en Alicante.

Samu Vázquez controla el balón durante el primer amistoso. / Hércules CF

La insistencia surtió efecto y el 10 de agosto de 2024 Samu Vázquez firmó por el Hércules. Era una nueva categoría, pero la tónica no cambió y siguió siendo el dueño del lateral derecho un año más. Llegó a disputar 30 partidos de los 38 totales, pero el Hércules, con Rubén Torrecilla a los mandos, quedó muy lejos de lo esperado a principio de curso. De hecho, la temporada cerró el telón con el conjunto alicantino a cuatro puntos del descenso y a once del "play-off".

En el segundo intento de ascenso al fútbol profesional el Hércules se volvió a quedar muy lejos y navegó sin rumbo en el último tramo de la temporada. Aquí las lesiones lastraron más el rendimiento de Samu Vázquez y le hicieron parar, primero en octubre, y luego en marzo y abril. Pese a ello, terminó el año superando los 2000 minutos y siendo clave tanto para Rubén Torrecilla como para Beto Company.

Superviviente del ascenso

De la plantilla que consiguió ascender a Primera RFEF en mayo de 2024, Samu Vázquez es uno de los pocos supervivientes que sigue en el club a día de hoy. Junto a él, solo quedan Carlos Abad, Roger Colomina, Jorge Galvañ y Rafa de Palmas, aunque este último no disputó ningún minuto en la cuarta categoría del fútbol español. Además de seguir en el club tres temporadas después, durante el pasado mes de diciembre la entidad tomó la decisión de renovarlo hasta junio de 2027.

En lo que respecta a la competencia en la banda derecha, Samu Vázquez se enfrentará a Jorge Galvañ otro año más por un puesto en el lateral derecho. El canterano blanquiazul, durante la ausencia del teórico titular, aprovechó la ocasión y rindió a gran nivel siendo uno de los preferidos de la afición por su entrega y coraje. En los tiempos en los que Samu Vázquez estuvo apartado del verde, Beto llegó a decir en rueda de prensa que el Hércules era Galvañ y diez más, por lo que desde la entidad se apuesta y fuerte por el canterano.

Si los problemas físicos respetan y no hay ninguna llegada más, el Hércules volverá a repetir banda derecha un año más. La apuesta es clara y solo se concibe el ascenso, por lo que otro año como el pasado empezaría a ser un fracaso.