Derrota del Hércules en La Nucía en el regreso de Soldevila

Segundo partido de preparación blanquiazul y primera derrota. El Hércules pierde en La Nucía después de haber sido capaz de adelantarse en el marcador en un encuentro con multitud de rotaciones en el que lo más destacado fue el regreso de Oriol Soldevila a un terreno de juego casi diez meses después de su grave lesión de rodilla. El catalán ingresó en el perfecto césped del Camilo Cano a media hora del final, poco después de que el conjunto de la Marina Baixa culminara su remontada.

El reencuentro con Vicente Mir, ahora en el banquillo rojillo, dio como resultado un choque con buen ritmo gracias a los continuos cambios, buenos momentos de juego combinativo al principio y al final del choque, y un gol esperanzador, el de Guti, después de culminar un buen centro de Obeng, que mostró buena parte de lo que el técnico espera de él: velocidad, desborde y centro medido o disparo a puerta.

El 0-1 llegó pronto, a los 13 minutos. Fue el primer tanto del canterano, que el curso pasado se quedó muy cerca de estrenarse como realizador. El de este viernes cuenta poco, pero en nseña un camino, a él y a su entrenador, para poderlo aprovechar a lo largo de un curso que se antoja muy largo.

Después, el choque entró en un ida y vuelta sin demasiada precisión que mejoró tras la reanudación con la salida de caras nuevas en ambos bloques. Mir cambió completamente su once y obtuvo premio. Primero, nada más arrancar, Germán Lidón convirtió en el empate la asistencia de Iñaki. Y siete minutos después, Carles Albert, se benefició de un mal despeje de Carlos Abad, que no logró atajar la pelota, para darle la vuelta al resultado y culminar la remontada (2-1).

Noticias relacionadas

En ese punto, Beto modificó toda la estructura, salvo la portería, para buscas el empate con piernas más frescas. El Hércules firmó buenos minutos, pero no le dio para igualar el derbi canicular en los poco más de 30 minutos que Soldevila comandó el ataque sin resentirse. Tras ganarle a la selección AFE el sábado pasado, ahora tocó derrota frente a un rival que estrenaba su ciclo de amistosos estivales. El tercer compromiso veraniego para el Hércules se juega en 24 horas, en Murcia, frente al UCAM, también de Segunda RFEF, con entradas a 5 euros en la vieja Condomina.