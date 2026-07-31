El Hércules, a favor del acuerdo para cobrar 15 euros como precio máximo a las aficiones visitantes

El Hércules se comprometió hace semanas a facilitar el desplazamiento de sus aficionados en la medida de sus posibilidades y cuando la coyuntura lo propiciase. Lo hizo para recuperar la actividad en la grada de animación y devolver la vida al Rico Pérez, así que no será un obstáculo para acordar un precio fijo de las localidades para las aficiones visitantes que acudan a su estadio mundialista a lo largo de la nueva temporada, que arranca en el último fin de semana del mes de agosto. Ese acuerdo implicaría que los firmantes refrendarían un importe único para todos los duelos entre ellos.

La iniciativa, que ya se puso en marcha el curso anterior, con más aceptación en el grupo 1 que en el 2, estableció un importe fijo de 15 euros para cada localidad de público foráneo, un coste asumible por quienes acostumbran a acompañar a sus equipos lejos de casa. En este momento, catorce equipos del grupo 1 ya lo habrían suscrito para favorecer el traslado de sus hinchas. En cambio, en el dos, donde compite el Hércules, todavía no hay grandes novedades... ni movimientos.

Los 20 clubes que integran el grupo 2 de Primera RFEF en la temporada 2026-2027. / RFEF

Únicamente el recién ascendido Sant Andreu, que ha traspasado al exherculano Marcos Mendes al Terrassa (de nuevo en Segunda RFEF), se ha pronunciado públicamente para dar impulso a esta medida. "Queremos llegar a los máximos acuerdos posibles para beneficiar los desplazamientos de todas las aficiones". El cuadro blanquiazul ve con buenos ojos que se prorrogue el acuerdo un año más. El ejercicio anterior ya rubricó con otros ocho clubes el cobro de ese precio (15 euros) a quienes viajaron hasta Alicante a condición de que la medida fuese recíproca, como así resultó. El Real Murcia, el Villarreal B y el Juventud Torremolinos, que también formaron parte de los nueve que se sumaron al denominado 'pacto de los 15 euros' hace un año, ya habrían dado, en conversaciones informales entre clubes, su beneplácito.

Sabadell, Betis B, Antequera, Nàstic, Teruel y Europa fueron los otros que también formaron parte de esta colaboración para favorecer la presencia de seguidores en los terrenos de juego. Dos de ellos este curso no estarán, ni los catalanes, ahora en Segunda División, ni el filial verdiblanco, que terminó perdiendo la categoría. Uno de los que sorprendió que no apoyase la iniciativa fue el Cartagena, sobre todo porque, en su caso, las dimensiones del estadio no son un problema. Algunas de las entidades que optaron por quedarse al margen lo justificaron precisamente por eso, por no disponer de espacio para los espectadores de fuera. No era el caso de Cartagonova, donde este curso tampoco está claro que arraigue la medida apoyada por el Hércules.

Conversaciones en agosto

Los responsables del conjunto blanquiazul explican que a lo largo del mes que ahora comienza se mantendrán diferentes conversaciones con todos los integrantes del grupo 2 para tratar de que sean más de nueve los que se sumen al 'Pacto de los 15 euros'. Los derbis regionales son otro inconveniente. La temporada pasada, el Cartagena obligó a la hinchada del Real Murcia a pagar 25 euros por ver en directo el partido de la primera vuelta. Está por ver, en esta tesitura, qué decidirán dos de los grandes que caen esta campaña a la tercera categoría, Real Zaragoza y Huesca, que se pueden ver en esa misma tesitura.

Los aficionados del Hércules desplazados la temporada pasada a Cartagena. / LOF

Con los equipos que se queden fuere del acuerdo, tocará negociar aparte un precio para las entradas, siempre que haya interés por ello, que hay veces que no se avienen a razones y al final fijan un precio pensando en el interés económico y no en lo que luego le costará a sus espectadores acudir a otros campos. La Primera RFEF no provoca mucho flujo de seguidores, pero esta 2026-2027 es precisamente una en la que más históricos se dan cita en un solo grupo, concretamente el 2, así que lo natural sería sellar ese pacto para beneficiar y dar respaldo a quienes soportan el peso de los clubes emotiva y, también en una medida reseñable, económicamente.

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Los 16 equipos de Primera RFEF que lograron pactar un precio en las entradas para las aficiones visitantes en el grupo 1. / RFEF

El 'pacto de los 15 euros', por lo que sea, tiene más predicamento en el grupo 1. Desde que se puso sobre la mesa hace un año, el respaldo fue mayoritario, casi unánime. Ahora la historia se repite. El pasado verano hasta 16 clubes lo suscribieron. Esta ya son 14 los que ha trascendido que le han dado el visto bueno, demostrando que todo es posible si hay predisposición, que es algo que el Hércules deja claro que tiene.