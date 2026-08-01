Beto Company, tras el empate del Hércules con el UCAM: "la valoración del trabajo es positiva"

El Hércules ha completado todo el abanico de resultados en sus primeros tres partidos de pretemporada. El sábado, en la vieja Condomina (renombrado estadio Heredia 21), frente al UCAM, de Segunda RFEF, firmó el único que le faltaba después de ganar a la Selección AFE (1-0) y perder el viernes con La Nucía en el Camilo Cano (2-1).

Frente al conjunto universitario, y en otro duelo clásico de preparación con innumerables cambios de estructura, el canterano Guti firmó su segundo tanto del verano 24 horas después de haber logrado el primero. El gol del alicantino valió para igualar el rubricado por Dani Aquino justo antes del descanso. La siguiente de los alicantinos en este ciclo de preparación estival será la semana que viene, frente al Castellón, en el José Rico Pérez, en la disputa del 30º Trofeo Ciudad de Alicante, el viernes 7 de agosto, a las 19:30 horas.

Después de esto tres resultados, el preparador valenciano resta trascendencia a los marcadores y valora positivamente la evolución del proyecto. "Estoy contento, de momento, sobre todo por la afición. Ver a los herculanos aquí, en Murcia, ayer en La Nucía, a nosotros nos llena de orgullo por tener esta afición tan pasional, tan fiel, que viene, nos sigue y que siempre está empujando al equipo, que hace que no nos sintamos nunca solos. En cuanto a lo demás, la valoración obviamente es positiva", describe el entrenador del Hércules.

En el orden de relevancia, y tras lo sufrido el curso anterior, lo que más feliz pone a Beto Company es no haber sufrido percances físicos reseñables. "Tengo que estar satisfecho porque no se nos ha lesionado nadie, que eso siempre es importante e interesante en esos momentos. Y luego, porque, al final, estamos compitiendo, estamos haciendo pruebas, estamos viendo cuáles pueden ser nuestras mejores soluciones tanto ofensivas como defensivas para competir. El viernes nos enfrentamos a un rival diferente, donde creo que tuvimos muchísimo control y se nos fue el partido en dos minutos, creo que por despiste y desconexión, pero vimos la cara de un Hércules muy dominador", sostiene el técnico blanquiazul.

"Después, en menos de 24 horas nos hemos enfrentado con un equipo con más intención de tener la pelota y de movernos de un lado al otro, había momentos para ambos, creo que ha habido ocasiones para los dos equipos. Ha sido un partido igualado, disputado, creo que de ritmo de verdad, de Primera Federación, aunque ellos estén en Segunda, pues así lo han demostrado", reitera el valenciano.

Noticias relacionadas

"Cerramos este primer ciclo de partidos satisfechos, probando cosas, viendo cuestiones importantes y, a partir de ahí, a sumar y a seguir para arrancar otra semana más de pretemporada", indica Beto Company, que tiene, de momento, a Guti como su mejor hombre de cara al gol.