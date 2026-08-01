El Hércules quiere comprar el Rico Pérez para modernizarlo

El Rico Pérez exige una solución. No hay nadie que no lo crea, ni los dueños, ni quienes lo explotan en usufructo ni los que lo sufren como inquilinos los días de partido desde la grada. El estadio mundialista padece un deterioro gradual, inexoorable, que amenaza con llevarlo a la ruina irremediable si no se interviene de urgencia. El reloj corre, no se detiene, y la sensación de inseguridad crece, aunque en realidad sea más una percepción por el aspecto deplorable de la mayoría de las zonas, que por padecer problemas estructurales que puedan devenir en derrumbe.

El Hércules ha mantenido contactos con representantes de la Generalitat en los últimos tiempos para avanzar en una solución de consenso definitiva que permita abordar las obras inexcusables para hacer llegar el legado de José Rico Pérez al momento actual. Hay que modernizar el recinto porque sus carencias, a todos los niveles, son terribles y perceptibles desde muy lejos.

La SAD propiedad de la familia Ortiz, dedicada durante décadas a la construcción, sostiene que no hay daños en la estructura, que los cimientos de hormigón son sólidos. Durante algunos años, se exploró la posibilidad de abandonar la parcela actual en la que se levanta el campo y edificar un terreno de juego nuevo. No prosperó. Demasiadas trabas y, sobre todo, excesivos problemas (y suspicacias) para encontrar un nuevo entorno que contentara a todas las partes, incluidos los socios, que son quienes al final se convierten en usuarios reales.

Recompra

El deseo del Hércules es recuperar la titularidad del José Rico Pérez. Y no solo por volver a poseer una parte muy relevante de su patrimonio, también porque será el camino más corto hacia la reforma integral del inmueble. A su legítimo dueño, el Consell a través de Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), le acucian necesidades más perentorias que arreglar un vetusto campo de fútbol. La propuesta de Ximo Puig de levantar en ese emplazamiento un moderno Arena a modo estadounidense quedó en nada, en papel mojado porque la inversión millonaria que exige una acción de ese calibre lo hace muy complicado de justificar presupuestariamente en los plazos que requiere esta intervención urbanística.

Por eso, el Hércules, a través de sus máximos dirigentes, ya ha trasladado el deseo de comprarle al Consell un estadio que va perdiendo valor a marchas forzadas con el paso de los días. Cuanto más tarde se actúe, más gravoso resultará. Existe sintonía entre ambas partes, que coinciden en una cosa: hay que actuar ya. Si el Hércules recobra su titularidad, lo haría con el compromiso ineludible de reformarlo de arriba a abajo, no solo de manera cosmética, como ocurrió la última vez que entraron allí operarios de la construcción.

Este es el estado actual del estadio Rico Pérez en Alicante /

El ascenso a Primera División en 2010, posibilitó un lavado de cara del que apenas queda rastro. Las denuncias de su abandono son imparables. Todo el que se acerca hasta Romeu Zarandieta se sorprende del pésimo estado de conservación de uno de los emblemas del Mundial 82, que se dirige inexorable hacia un ocaso agónico que, si nadie lo remedia, terminará dañando a los espectadores.

Las manchas perennes grabadas en la mayor parte del hormigón, el que se ve y el que no, las filtraciones, la suciedad, las butacas sin anclar, los remaches delirantes, la acumulación de desechos en el perímetro, de excrementos animales y humanos, de pintadas... todo eso supone una carta de presentación muy pobre no solo del club, también de la ciudad porque el abandono es algo que perciben quienes visitan el José Rico Pérez acompañando a sus equipos o como simples turistas. Toca solucionarlo y debe ser cuanto antes.

Compromiso de mejora

El Hércules no es ajeno a las demandas de su masa social. No hay una sola peña que no le haya exigido una intervención urgente. El miedo a que se produzca algún accidente grave existe, aunque desde el club sostienen que no hay un riesgo real de derrumbe, que la estructura es sólida, pero que se debe actuar cuanto antes para no alcanzar el punto de no retorno.

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La Federación de Peñas Herculanas ha dado traslado a la directiva de lo que, a su juicio, requiere una intervención inminente y la SAD blanquiazul ha sido receptiva, asegurando que habrá limpieza y saneamiento de butacas, arreglos en los aseos, que se recogerán las basuras y enseres acumulados en los alrededores con la ayuda del Ayuntamiento de Alicante, que se taparán las pintadas y se incrementará la inversión en el mantenimiento semanal del entorno. Y todo eso, antes de que arranque la competición, que oficialmente será el 29 de agosto, a las 21:30 horas, con la visita del Real Murcia al coliseo alicantino.

No hay caso Rayo en Alicante

La decisión de la Comunidad de Madrid de retirar la licencia de uso del estadio de Vallecas al Rayo esta misma semana alegando problemas de inseguridad e insalubridad no tendrá eco en Alicante a pesar de que haya servido para reabrir un debate que va camino de ser eterno. Las razones que esgrime el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se dan en Alicante y el dueño del inmueble, la propia Generalitat, así lo explica pese a que el Rico Pérez se haya convertido, además, en arma arrojadiza en la discusión política.

«El convenio actualmente en vigor sobre el uso del estadio atribuye al Hércules las tareas de mantenimiento, conservación y reparación ordinaria del inmueble. En este contexto, el IVF y el club mantienen contacto para analizar las actuaciones que puedan resultar necesarias y determinar el alcance de las obligaciones que corresponden a cada una de las partes conforme al marco jurídico aplicable. No resultan extrapolables situaciones o decisiones adoptadas por otras administraciones en relación con otros estadios», describen desde el IVF.

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El club intervendrá ahora, en agosto, para que, el día 29, sus abonados encuentren más amable la estancia en el estadio mundialista abordando arreglos puntuales, pero no de la estructura. Para eso hará falta que tanto la SAD de los Ortiz como la Generalitat den con una fórmula que lo posibilite. En el caso del conjunto alicantino, el compromiso es someterlo a una reforma integral de modernización si recupera su titularidad, que es algo que depende exclusivamente del deseo del Consell de vendérselo a su actual (y único) inquilino para que este cargue con el peso financiero de la obra y, de paso, el gobierno autonómico recupere para el erario la inversión que realizó en 2017, cuando adquirió un inmueble que ya entonces presentaba deficiencias notables y se deprecia con cada amanecer.