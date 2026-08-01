La liga arrancará en sábado para el Hércules

El comienzo de la temporada 2026-2027 para el Hércules tiene fecha oficial de inicio. La tercera campaña seguida en Primera RFEF arrancará para los blanquiazules el 29 de agosto, sábado, con la visita al José Rico Pérez del Real Murcia, en la reedición del partido que más veces ha jugado el cuadro alicantino desde su fundación hace más de 100 años.

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho públicos los horarios de la jornada 1, que se agrupará íntegramente en dos días, sábado y domingo, descartando, de momento, adelantar al viernes alguno de los compromisos, algo que sí sucederá más adelante. Habrá cuatro envites el 29 de agosto y los seis restantes el 30. El recién descendido Huesca, uno de los máximos favoritos al título de liga, será quien estrene el curso entrante. Lo hará en su estadio frente a otro de los recién llegados a la categoría, el Sant Andreu, en el que no estará ya el exherculano Marcos Mendes, que buscará un cuarto salto de categoría desde Segunda RFEF, esta vez con el Terrassa.

La hinchada del Real Murcia, en el fondo sur del Rico Pérez, la pasada temporada. / ALEX DOMÍNGUEZ

El Hércules-Real Murcia, y el presumible desembarco de aficionados granas a Alicante, ha quedado fijado el sábado, 29 de agosto, en el último turno, el de noche. El clásico comenzará a las 21:30 horas, y será el que cierre la sesión sabatina. Y aunque aún no ha quedado cerrado el número exacto de operadores con derechos de retransmisión, lo que sí está ya garantizado es que dos plataformas de streaming, FootballClub y FanPlay TV ofrecerán íntegros todos los compromisos (20 entre los dos grupos) de la primera jornada. Harán lo mismo con el resto del curso, incluyendo las eliminatorias de "play-off" en ambas ofertas televisivas.

Tanto Movistar como Dazn y Zeber emitirán cada jornada los 10 encuentros que consideren más relevantes, cinco del grupo 1 y otros tantos del 2. Lo normal es que se sumen más cadenas al denominado Canal Lineal de la RFEF, pero, de momento, esas tres son las que han sellado ya el compromiso formalmente.

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Horarios oficiales de la jornada 1 en el grupo 2 de Primera RFEF para la temporada 2026-2027. / RFEF

Resta menos de un mes para que la pelota eche a rodar y, como primer paso, el Hércules ya sabe cuándo será exactamente: el 29 de agosto, sábado, a las 21:30 horas, muy pocos días antes del cierre definitivo del mercado de fichajes, que será el 1 de septiembre, a las 23:59:59 horas.