Alivio en el Hércules: la rodilla de Toril está bien

Evolución muy favorable. Tanto, que Alberto Toril alberga muchas esperanzas de volver a trabajar ya fuera del gimnasio acompañado por el resto del grupo, algo que no hace desde que volvió a pasar por el quirófano el pasado abril para corregir el efecto nocivo que le dejó el posoperatorio de la intervención de menisco a la que se sometió en Costa Rica. En aquella primera cirugía se optó por la eliminación del elemento fracturado, una solución por la que ya no opta ningún especialista en la actualidad, y eso le ha dificultado la movilidad en la articulación y, sobre todo, poder jugar al fútbol sin dolor.

El doctor Manuel Leyes se encargó de practicarle una artroscopia para sanear la rodilla y reconstruir parte de lo retirado y, gracias a eso, el delantero mallorquín está cerca de poder volver a dar su mejor versión en el terreno de juego, algo que necesita el Hércules, que ha depositado en el balear la responsabilidad de cargar con el peso del ataque en el nuevo curso.

La visita a Madrid del ariete herculano se saldó con la buena noticia de que el examen diagnóstico resultó muy favorable. Tanto es así que Toril puede estar en condiciones de trabajar en Fontcalent y entrar en contacto con la pelota al final de esta semana. Será de forma gradual, sin riesgos, con cargas medidas y ejercicios específicos, pero volver a estar sobre la hierba con el resto de compañeros será clave para que, quien demostró su valía de forma sobresaliente en solo cinco partidos el curso anterior (marcando cuatro goles), pueda explotar definitivamente en la que viene y ayudar al Hércules en su empeño de retornar a Segunda División, la única meta con la que parte el proyecto liderado desde el banquillo Beto Company.

RFEF

Leyes considera que el futbolista blanquiazul tiene muy bien la rodilla y que su evolución es justo la que imaginó cuando le intervino en abril. Eso supone un alivio para la comisión deportiva que, ahora mismo, sabe que podrá contar con uno de sus activos capitales.

Colomina, en el buen camino

A la clínica del especialista gallego en la capital de España también acudió Roger Colomina. En su caso, la exploración y la posterior consulta con el facultativo fueron muy favorables. El mediocentro, que acordó la ampliación de su contrato en Alicante hasta junio de 2029 antes de pasar por el quirófano, no se está encontrando complicaciones en su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió a principio de marzo, en Alcalá de Henares, en el duelo contra el filial del Atlético de Madrid.

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El mediocentro de Sabadell tiene que sobreponerse de la misma dolencia que Oriol Soldevila, que ha precisado diez meses para volver a disputar unos pocos minutos en un partido, en este caso amistoso. Al catalán, con ficha federativa activada, no se le espera hasta después del parón de Navidad si todo sigue desarrollándose tan bien como hasta ahora. Toril y ‘Colo’ están de enhorabuena y, gracias a eso, el Hércules también.