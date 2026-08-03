El Hércules activa la renovación de Blazic

El Hércules lo tiene claro, su portero de futuro se llama Alessandro Blazic. El canterano del Colonia, con contrato en vigor en Alicante hasta junio de 2027, es considerado un activo importante de la SAD blanquiazul y por eso la comisión deportiva ha activado la renovación del alemán para garantizar su estancia más allá del año que viene.

La intención es que prorrogue el vínculo laboral al menos tres campañas más, y en eso se ha empezado a trabajar. El futbolista todavía no está 100% restablecido de la fractura distal del radio de la mano derecha que le dejó fuera del equipo en el tramo final del campeonato, se quedó fuera de la convocatoria en los dos últimos partidos.

Todo evoluciona de manera muy favorable y lo natural es que llegue al inicio de la liga, que oficialmente será el 29 de agosto, con la visita del Real Murcia al Rico Pérez (21:30 horas), en perfectas condiciones, aunque sin el ritmo de competición necesario, dado que todavía no ha podido participar en ninguno de los tres amistosos que se llevan disputados hasta la fecha. Tampoco está previsto que lo haga este viernes, en la celebración del Trofeo Ciudad de Alicante que se disputa en Alicante frente al Castellón. Hay movimientos que aún no puede hacer por precaución y eso le limita en las sesiones preparatorias, que completa parcialmente desde que el equipo volvió de vacaciones el pasado 13 de julio.

El Hércules tiene muy claro que su portero de futuro es el alemán, que con solo 20 años ya demostró el curso anterior que está perfectamente capacitado para competir con un baluarte bajo palos como Carlos Abad, que es quien iniciará el campeonato en el once titular. Una vez que ambos estén al mismo nivel en condición física y ritmo de trabajo, Beto Company deberá decidir quién se adueña del marco. Lo que sí parece claro es que la alternancia por la que el preparador valenciano apostó hace mese no se volverá a repetir. Ambos porteros dirimirán la titularidad en igualdad de condiciones.

Su vínculo laboral expira en junio del año que viene y la intención es que continúe al menos tres campañas más

El Hércules está convencido de que la convivencia entre los dos es posible porque ambos se respetan y se ayudan mutuamente en las sesiones preparatorias, en el día a día, y ambos aceptarán deportivamente, sin ocasionar fricciones, lo que decida finalmente el entrenador.

Sin ofertas

A pesar de la deslumbrante irrupción del alemán, con doble pasaporte esloveno, en Primera RFEF, que no ha pasado desapercibida para nadie, lo cierto es que a Romeu Zarandieta no ha llegado ninguna petición de traspaso. El Hércules no está interesado en que ella, no es su prioridad. Lo que sí quiere es negociar con su arquero, con un futuro muy prometedor por delante porque está en los albores de su carrera, que se presume muy larga, es una prórroga de su contrato mejorándole las condiciones salariales asegurándose con ello un portero de garantías y, por supuesto, un activo muy valorado.

Alessandro Blazic posa junto a Ben Hamed antes del último partido de liga con el brazo inmobilizado tras la intervención. / ÁXEL ÁLVAREZ

El Hércules apostó por Blazic en un momento complicado para el meta, que decidió abandonar la seguridad de una cantera como la del Colonia para demostrarse (y demostrar), sin tener claro su siguiente destino, que, a pesar de que los informes técnicos de muchas secretarías europeas pusieran el énfasis en su envergadura, menor de la que se estila en el fútbol contemporáneo, él atesoraba facultades de sobra para triunfar.

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Alberto Segarra, entonces preparador de porteros y ahora segundo de Beto en el banquillo, fue quien más empeño puso en su contratación después de verle entrenar. El flechazo fue inmediato. Blazic está feliz en Alicante, en el club y en el vestuario, por eso la SAD propiedad de la familia Ortiz ha puesto la maquinaria a funcionar para formalizar cuanto antes una extensión de contrato que sirva para que el arquero germano siga defendiendo el escudo del conjunto alicantino muchos años más.