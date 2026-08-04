El Hércules recupera el corte clásico en sus camisetas

Guiño al gusto tradicional, al fútbol de antaño, a la ola retro que ahora manda en el fútbol. El Hércules lucirá la temporada que viene —que para él arranca oficialmente el 29 de agosto, a las 21:30 horas, frente al Real Murcia, en el José Rico Pérez— una equipación de corte clásico que recupera el cuello blanco de camisa, ribetes de polo en las mangas del mismo color y, al menos en el caso de las que lucirán los jugadores, el escudo bordado en el pecho y un grabado en ligero relieve en forma de maya de rombos con pequeños escuditos uniéndolos.

Además, la firma italiana que viste al conjunto alicantino desde hace varias temporadas, gana presencia visual en los uniformes coleando de azul su logo, en vez del dorado elegido en los patrones pretéritos. De momento, solo ha trascendido el primer uniforme, el tradicional, el de las barras blancas y azules con el que todo el planeta fútbol identifica a un equipo fundado hace más de 100 años.

Detalle de la primera equipación del Hércules para la temporada 2026-2027. / HCF

Según la propia entidad, el modelo presentado se explica de esta manera: "Hay camisetas que representan a un equipo. Y hay camisetas que representan una historia. Vestir de blanquiazul no es únicamente ponerse una camiseta. Es llevar sobre el pecho más de un siglo de recuerdos, de tardes de fútbol, de generaciones que crecieron viendo al Hércules, de nombres que quedaron para siempre ligados a nuestro escudo y de una ciudad que encontró en sus colores una parte de sí misma".

El guiño histórico se encuentra en la parte posterior, a la altura del cuello, donde aparece el primer escudo que defendió el equipo en su origen, rojiblanco, con una leyenda justo debajo que dice "Todos temen su coraje". La nueva primera equipación, según los responsables de su diseño y aprobación, "nace de mirar hacia atrás para seguir caminando hacia delante, de recuperar nuestra esencia, de reconocer nuestras raíces y rendir homenaje a quienes, mucho antes que nosotros, hicieron posible que hoy podamos hablar del Hércules con orgullo".

Camiseta oficial del Hércules para la temporada 2026-2027. / HCF

Los creadores sostienen que "cada detalle tiene un significado, cada línea conecta con una historia y cada color representa una identidad". Esta zamarra, hecha de materiales técnicos, hidrófuga y muy ligera, "quiere ser un nuevo capítulo de una historia que comenzó hace décadas y que todavía estamos escribiendo, una historia que vive en las gradas del José Rico Pérez, en las calles de Alicante, en quienes guardan aquella camiseta de su infancia, en quienes recuerdan su primer partido, en quienes aprendieron a querer al Hércules viendo a sus padres o a sus abuelos", indican apelando a la emoción identitaria y al sentimiento de pertenencia.

Buena acogida

El negro desaparece del diseño y se reserva exclusivamente para resaltar al patrocinador principal, la filial valenciana Ekokai, que mantiene su compromiso una temporada más con el cuadro alicantino, que ha visto como sus aficionados, en gran medida, han respondido favorablemente a la apuesta de Kappa.

Noticias relacionadas

La apuesta por el cuello, el bordado, el lema escogido con el que se reconoce toda la afición herculana han posibilitado una cascada de comentarios favorables en redes sociales que, en una mayoría amplia están a favor de la camiseta que ha de contribuir a que el Hércules recupere su sitio en el fútbol profesional 12 años después. De momento, se mantiene en secreto el resto de equipaciones alternativas, las que emplee el conjunto alicantino cuando no pueda utilizar la oficial en sus desplazamientos.