El sueño imposible del canterano De Palmas en el Hércules

El destino de Rafaël de Palmas no parece ligado íntimamente al Hércules... por más que él se empeñe y por más ganas que tenga el canterano blanquiazul de triunfar en su primer equipo. El atacante francés tiene una dura competencia en su demarcación y por eso la comisión deportiva está trabajando para encontrarle un destino que le permita seguir desarrollándose como jugador, algo que, entienden los técnicos, tendrá muy complicado si se queda en Alicante.

El hijo de Laurent de Palmas no tiene suerte. Los refuerzos estivales han sobrecargado su puesto natural y hacerse un hueco, partiendo desde tan atrás, resulta muy complejo. Rafa de Palmas, que tiene contrato hasta junio de 2027, está en su última temporada como sub-23, es decir, que necesita dar un salto en su evolución para poder dar el salto a profesional el curso siguiente. El Hércules le firmó cuatro temporadas. Normalmente, cuando cede a uno de sus valores jóvenes, suele ampliarle el vínculo el mismo tiempo que lo presta a otro club para que el activo no se deprecie, que es lo que podría ocurrir con el galo si ambas partes alcanzan un acuerdo.

Rafa de Palmas, durante el primer partido amistoso del verano, el disputado contra la selección AFE. / HCF

El conjunto alicantino necesita testar a un futbolista en el que no ha acabado de confiar plenamente desde su irrupción en Fontcalent. El primer año, Rubén Torrecilla abogó por su salida al Alcoyano en el mercado invernal, así que le privó de vivir el ascenso con el resto de compañeros. Al curso siguiente, el del debut en Primera RFEF, con el mismo protagonista en el banquillo, volvió a repetir destino, de nuevo tras el parón de Navidad. Parecía que a la tercera tentativa podría ser, pero tampoco. Vicente Parras volvió a reclamarle para su proyecto, en ese momento en el CD Teruel, y el canterano blanquiazul se terminó marchando en la apertura de la ventana invernal de fichajes. No fue algo que encajara con buen ánimo.

Había conseguido anotar el tanto que le dio el triunfo al equipo frente al Juventud Torremolinos en el tiempo de descuento (2-1), ya con Beto Company al frente del vestuario en un duelo trascendental, y estaba convencido de que eso le valdría para demostrar que podía ser útil a la causa. No fue así. Le tocó volver a hacer las maletas por tercera vez. Ahora, el preparador ilicitano, el que más fe le ha profesado, está entrenando fuera de España, en el FC Fassell de la Primera División de Liberia tras no convencerle la propuesta de ampliación que le ofertaron en el conjunto aragonés, con serios problemas de tesorería. Seguirle hasta allí no parece la mejor alternativa, pero tampoco la peor...

De Palmas no ha tenido la misma fortuna que Sergio Gutiérrez ‘Guti’, ya instalado de pleno derecho en el Hércules que arrancará la liga el 29 de agosto. El delantero alicantino, sin haber visto puerta en partido oficial, goza de más confianza de los técnicos, una a la que ha respondido siendo clave en los primeros tres encuentros de preparación estival.

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Rubén Cantero, en una imagen de archivo mientras se ejercitaba con el Hércules en el Rico Pérez. / HCF

Y todo apunta a que el otro sub-23 en una situación similar al francés, Rubén Cantero, que también ha sido prestado en cursos anteriores como él, puede tener este año su gran ocasión. De momento va a iniciar la nueva campaña siendo el cuarto central . Sus condiciones se ajustan al estilo de juego que preconiza el preparador valenciano. Las molestias de Miki Bosch le están dando minutos de calidad este verano, así que lo normal es que el zaguero de Caudete se quede en septiembre en la terreta.