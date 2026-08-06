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El rojo vuelve a teñir la camiseta visitante del Hércules

La segunda equipación recupera tres años después la tonalidad de la indumentaria fundacional y utilizada por última vez en la temporada del ascenso a Primera RFEF

Samu Vázquez, con la camiseta visitante del Hércules para la temporada 2026-27.

Samu Vázquez, con la camiseta visitante del Hércules para la temporada 2026-27. / HCF

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José Gómez

José Gómez

Alicante

El Hércules ha presentado este jueves su segunda equipación para la temporada 2026-27. Con el mismo corte clásico de la camiseta local, la elástica visitante para esta campaña retorna al rojo, el color fundacional del conjunto alicantino y utilizado recurrentemente en las equipaciones, la última vez en la 2023-24, año del ascenso a Primera RFEF.

Con cuello, ribetes blancos y la misma textura de red con pequeños escudos en sus vértices que presenta la equipación local presentada el pasado martes, la segunda camiseta se diferencia por la tonalidad de rojo intenso e incorpora además líneas blancas en las mangas.

También están presentes dos guiños identitarios en la parte posterior del cuello: el escudo fundacional y el verso "Todos juntos y en armonía" extraído del himno blanquiazul.

El video promocional, ambientado en un bar y titulado "Verano del 93", apuesta por la nostalgia con la canción "El ataque de las chicas cocodrilo", de Hombres G, y muestra a varios integrantes de la primera plantilla disfrutando de lo que sería una tarde cualquiera en uno de tantos establecimientos alicantinos donde se respira la pasión herculana.

Color histórico

Más que al año 1993, la camiseta evoca a la segunda equipación de la temporada 1996-97, la penúltima del equipo alicantino en Primera División. El rojo desplaza a los tonos morados del año pasado, y el diseño con aires retro se impone en la imagen del Hércules para este curso.

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Cambios estéticos que han generado una reacción bastante positiva entre la afición a juzgar por los comentarios publicados en respuesta al anuncio en las redes sociales del club. Previsiblemente este viernes llegará la primera tanda de camisetas a la tienda oficial del club, situada en los bajos del Rico Pérez.

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