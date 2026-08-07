El Hércules roza los 6.000 abonados

El Hércules está muy cerca de los 6.000 socios. La buena acogida que ha brindado la afición a las nuevas equipaciones, la celebración del Trofeo Ciudad de Alicante y, como no, la proximidad del inicio del nuevo curso ha avivado el ritmo de dispensa de abonos tanto online como en la oficina habilitada en el antepalco del José Rico Pérez. El objetivo más ambicioso, visto el ritmo de tramitaciones, es conseguir llegar a las 9.000 localidades reservadas dentro del estadio el sábado 29 de agosto, día en el que arranca oficialmente la tercera tentativa seguida de alcanzar la Segunda División saltando desde Primera RFEF con la visita del Real Murcia a Alicante.

Imagen promocional de la campaña de abonos del Hércules para la temporada 2026-2027. / HCF

El flujo de seguidores en busca de su carné ha sido regular en Romeu Zarandieta. Los que se han desplazado hasta allí han recibido la atención del personal del club, cara a cara, para completar cualquiera de las modalidades previstas en la campaña de abonos activada el pasado 6 de julio, es decir, las altas de nuevos socios, renovaciones de localidad, cambios de ubicación... cualquier gestión relacionada con la adquisición de los pases para todo el curso recibiendo un trato individual.

El horario de apertura de las oficinas del estadio es el siguiente:

De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

de a y de a horas. Sábados: de 10:00 a 13:00 horas.

de a horas. Domingos: cerrado.

El Hércules advierte a todos los interesados e interesadas en completar este trámite presencial que acudan a la oficina, para lo que no es necesario pedir cita, con la documentación necesaria, a demás de la identificación personal, máxime si lo que se desea es acogerse a modalidades especiales de carné como el Abono Familiar, el Infantil, Jóvenes Herculanos o Personas con Discapacidad (PMR), para así evitar demoras y esperas pronunciadas o viajes en vano bajo el sol.

Imagen de archivo de un paquete de carnés del Hércules en las oficinas del estadio Rico Pérez. / Jose Navarro

Bajo el lema "Nacimos para amarte", la SAD propiedad de la familia Ortiz sigue animando a toda la hinchada blanquiazul a formar parte de un nuevo curso en el José Rico Pérez "y a seguir escribiendo juntos la historia del Hércules CF", uno que arrancará con el pacto alcanzado entre la entidad y la Curva Sur para que la denominada Grada de Animación, con todos los colectivos agrupados en la Federación de Peñas Herculanas de la mano, se convierta en el motor del soporte al equipo de Beto Company en un año que se inicia con un solo objetivo: volver a Segunda División 12 años después.

Impulso con la venta de camisetas

En las últimas décadas, el Hércules nunca se ha presentado en el comienzo de un curso con menos de 4.500 abonados. Ya ha superado sobradamente esa barrera y va camino de acercarse a una cifra que se ajusta más a la entidad del club y al calado de su masa social a pesar de los muchos sinsabores acumulados. El club ha mantenido congelados los precios de los abonos con respecto al pasado curso, en el que superó los 12.000 carnés nominales en enero, así que todavía se encuentra lejos de repetir esa cifra. Sin embargo, el gran recibimiento popular que han tenido las nueva equipaciones, sobre todo la principal, ha creado un nuevo impulso y una mayor identificación de los seguidores con sus jugadores.

La trigésima edición del Trofeo Ciudad de Alicante, que se disputa este viernes, a las 19:30 horas, y que permite a los nuevos abonados y también a los de la temporada pasada acceder gratis al partido, también está sirviendo como acicate para llegar a las cifras con las que sueña la entidad blanquiazul, que presenta su nuevo proyecto en sociedad frente al Castellón, una de las franquicias con las que ha rivalizado históricamente y que ha conseguido adelantarle e ingresar en el fútbol profesional.

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HCF

El equipo de Pablo Hernández afronta sus dos últimos compromisos de pretemporada y lo hace con 24 horas de intervalo. Primero visita el Rico Pérez y mañana, sábado, se enfrenta al Levante. Los cuatro amistosos anteriores al de esta misma tarde los saldó con victorias ante el Sabadell (2-0) y el Valencia (1-2), empate con el Girona (3-3) y con derrota frente el Alavés (3-0). La venta de abonos estará abierta a la hora a la que dé comienzo el enfrentamiento 'amable' con el conjunto de La Plana.