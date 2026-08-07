Panenka se la juega al Hércules

Ningún equipo es definible sin la obligación liguera de ganar. Hasta que llegue ese momento, todo es probatura, ensayo y cruzar los dedos para que a nadie le pase nada grave... El fútbol veraniego se parece al de verdad, pero está muy lejos de ser útil para hacer balances, ni entusiastas ni de los otros. Pero una cosa sí parece clara después de cuatro amistosos, al Hércules de Beto Company se le ve más cómodo atacando que defendiendo. Los automatismos funcionan mejor, se notan más. Aun así, ninguna conclusión pesa lo suficiente cuando no hay puntos en juego.

El preparador valenciano trató de brindarle a la grada una propuesta generosa, intensa, una que se amoldara de alguna manera a lo que debería ser una muestra, más o menos ajustada, de lo que se verá cuando la competición se ponga en marcha. Un once bien armado, con más de la mitad de futbolistas que no estaban en Alicante el curso anterior, formando un 4-4-2 compacto con Samu Vázquez y Javi Jiménez en los laterales, Rentero y Yago Cantero como pareja de centrales; con un doble pivote muy complementario, que se entiende bien, el que arman Álex Fidalgo y Manu Rico, que son los que más le entran por el ojo al entrenador; con Andy Escudero tendido a la derecha (sin participar) y Víctor Narro a la izquierda; y una doble punta de brega y pugna, la que integran Álex Jiménez y Toñín Cortés.

Samu Vázquez no puede avanzar tras ser objeto de falta durante el Hércules-Castellón. / Alex Domínguez

El técnico les dio a todos una hora entera para que se acomodaran, para que empezaran a sentirse la estructura principal, para somatizar los conceptos. El Hércules funcionó bien, pero más al contragolpe, robando o aprovechando pérdidas, que fabricando, que teniendo la pelota. El Castellón, con más orden, con más capacidad para hacer circular el balón rápido, dispuso de más ocasiones, pero ninguno de los dos se adueñó de una contienda de intensidad alta, aunque ritmo bajo, con escaso riesgo, muy pocos movimientos al espacio, dejando pasar los minutos hasta las pausas, con cierto aire individualista en los de arriba, pero evidenciando que los tres del Nàstic se entienden bien, que saben buscarse, y lo que es mejor, encontrarse. La primera mitad se saldó sin desaires, sin sufrir, sin intervenciones de los porteros. Fue así hasta que Escudero dio el primer susto, se fue al suelo y terminó siendo suplido por Isaac Obeng a los 53 minutos. No estaba previsto. El ghanés entró antes de hora y el atacante no soportó ni un cuarto de hora, así que abandonó el campo caminando muy despacio, sin cojear... pero casi.

Todo lo que sucedió después fue lo propio de una cita estival en la que cuanta más la rivalidad futbolística de tiempos que fueron mejores, que el motivo último del choque: el trofeo que se pone en liza, el 30º en la historia de los Ciudad de Alicante. La grada le dejó claro a los de La Plana que no siente predilección por ellos. Eso y la permisividad arbitral, en algunos momentos difícil de explicar, fue calentando un pulso que llegó al cenit cuando Ben Hamed se pasó de frenada y vio la segunda amarilla. El Hércules disputó los últimos dos minutos reglamentarios con nueve por la expulsión del camerunés. Guti pudo marcar por tercer partido seguido, pero se equivocó al decidir. Se encontró un balón sin dueño en el área, uno que se dejó olvidado la defensa albinegra, y eligió mal, prefirió buscar un pase en lugar de tirar sin acordarse de que todavía no había podido llegar ningún compañero a su altura por haber sucedido todo muy rápido.

Vuelta de Blazic

El ‘amistoso’ estaba destinado a resolverse desde los once metros. Blazic, que disputó sus primeros minutos del estío tras superar su lesión de muñeca y activarse su renovación, debía ser quien diera continuidad a su buen papel tras sustituir a Carlos Abad. El alemán, al poco de entrar, le detuvo un mano a mano a Juanjo Nieto. El portero está bien y lo demostró para alivio general.

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El alcalde Luis Barcala posa con los subcampeones a la finalización del Trofeo Ciudad de Alicante. / ALEX DOMÍNGUEZ

En la tanda detuvo dos de los siete penaltis que le lanzaron. Pudo darle el triunfo a los blanquiazules, pero el joven David López falló el que valía la copa. Se siguió lanzando hasta que Galvañ apostó por la técnica arriesgada del checo Antonín Panenka y, tras engañar al arquero, el balón se topó con el larguero en su caída. La Asociación de la Prensa decidió que el jugador más valioso fuera Toñín, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, le entregó al capitán del Castellón, Alberto Jiménez el premio de campeón cuando ya no quedaba nadie en la grada. Hacía mucho calor. Próxima parada: Alcoy, el viernes que viene.