Toñín, delantero del Hércules: "Veo un grupo muy bueno para hacer cosas importantes"

Buenas sensaciones, al menos dentro del campo. Los jugadores del Hércules avanzan en su preparación cuanto todavía faltan 21 días para el inicio de la competición. En su periplo estival de encuentros amistosos, los blanquiazules saldaron con empate a cero su cita con el CD Castellón, de Segunda División tras firmar el partido más serio de los protagonizados hasta la fecha, cuatro en total. Toñín Cortés, titular, uno de los diez refuerzos para la nueva temporada, fue el jugador más valioso del choque y, aunque el malagueño resta importancia a ese reconocimiento individual, sí aprovecha para lanzar un mensaje positivo a la hinchada.

"Doy gracias por el premio, pero yo creo que, al final, lo más importante es que el primer partido aquí, en el Rico Pérez, hemos dado una gran imagen. Estoy contento por el trabajo del equipo. Creo que se han visto cosas muy buenas ante un gran rival como es el Castellón, un oponente difícil, de superior categoría. Hemos dado buenas sensaciones, de buen equipo, de ir todos juntos, y la verdad, que me quedo muy contento por la afición y por jugar en el gran Rico Pérez", indica el atacante blanquiazul, que formó de inicio con Álex Jiménez en la doble punta.

Toñín Cortés observa la jugada desde su posición durante el Hércules-Castellón. / ALEX DOMINGUEZ

"Yo creo que somos un equipo bastante serio, que estamos trabajando mucho, cada vez vamos a mejor, estamos poco a poco metiéndonos en la idea que quiere el míster, y la verdad es que veo un grupo muy bueno para hacer cosas importantes", avisa el delantero centro del Hércules, que, sin Toril aún en dinámica de grupo, le ha ganado claramente la partida a Fran Sol.

El arranque liguero asoma en el horizonte, pero todavía hay mucho que pulir. "Yo veo un grupo sano, un grupo humilde y trabajador en el que vamos todos a una, que eso es lo más importante. Tenemos un buen día a día, con buen ambiente, creo que todos vamos a una, y aún nos quedan algunos partidos más de pretemporada para, poco a poco, coger el ritmo y coger la idea que el entrenador nos pide", subraya Toñín.

Beto Company, razonablemente contento

En la misma línea, se muestra el preparador valenciano, que ve a su equipo en buena sintonía, asimilando las ideas y, a su juicio, mostrándose cada vez más seguro. "Nos habría gustado ganar la tanda de penaltis por la gente que ha venido a vernos, a apoyarnos, pero el resultado no era lo importante. Estoy satisfecho porque hemos aguantado contra un equipo de superior categoría, que se quedó a dos partidos de Primera División, y que la próxima semana inicia la liga en Segunda División. Creo que mi equipo ha competido bien, ha generado ocasiones claras, ellos también, así que tengo la sensación de que el empate es relativamente justo y que hemos sido muy competitivos frente a un gran rival", describe Beto Company.

"Aún puede haber salidas, puede haber entradas, hay que estar atentos siempre. Si no viene nadie, perfecto, estamos contentos y satisfechos, si viene alguien, que sea para mejorar lo que tenemos" Beto Company — Entrenador del Hércules CF

"Creo que hemos defendido bien. Sabíamos que nos iba a costar tener el balón porque esa es su forma de jugar. Quizás nos ha faltado un poco de verticalidad en el último tercio, pero entiendo que son situaciones normales porque además venimos con las piernas muy cansadas y que todo esto mejorará", anticipa el entrenador del Hércules.

HCF

"Aún quedan tres semanas hasta el partido contra el Real Murcia. Creo que la pretemporada avanza en buena dirección, estamos empezando a ver el equipo que queremos ver en la liga, pero las pretemporadas, para lo bueno y lo malo, no dejan de ser entrenamientos, de ser rodaje, tiempo para ajustar, para que el equipo coja el ritmo que queremos para competir, para trabajar duro, competir y dar el máximo cada semana", expone el técnico valenciano, que considera que la estructura está casi sellada.

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"El mercado es el mercado, sigue abierto y estamos pendientes. Tenemos prácticamente el equipo hecho, es más, podríamos cerrar el equipo ya, pero, obviamente, la dirección deportiva sigue trabajando. Aún puede haber salidas, puede haber entradas, hay que estar atentos siempre. Si no viene nadie, perfecto, estamos contentos y satisfechos, si viene alguien, que sea para mejorar lo que tenemos", reflexiona Beto.