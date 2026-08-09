Obeng, de tres a cinco semanas de baja en el Hércules

La pretemporada iba bien, pero... siempre pasa algo. El Hércules une a la lista de bajas estivales a Isaac Obeng. El nuevo curso, aún sin estrenar, conserva el halo fatalista que marcó sustancialmente el anterior... para muy mal. El extremo, que aún debe a someterse a un examen diagnóstico más minucioso, entra en el cupo de futbolistas en proceso de recuperación en la que se mantienen Roger Colomina, Alberto Toril y Miki Bosch. Oriol Soldevila evoluciona de manera muy favorable, pero no está al 100%, así que, de momento, se le protege. El único que ya puede decir que vuelve a estar en disposición de competir es Sandro Blazic, tal y como demostró en el amistoso contra el Castellón en el que sufrió su percance el extremo ghanés.

Sandro Blazic interviene para atajar un saque de esquina del Castellón en el Rico Pérez. / ALEX DOMÍNGUEZ

El atacante africano, reservado de inicio en el Trofeo Ciudad de Alicante, tuvo que entrar al partido antes de lo previsto después de que Andy Escudero sintiera sobrecargados los gemelos. Eso precipitó el ingreso de Obeng en el choque y, en un lance fortuito, se sintió un pinchazo en el cuádriceps que le obligó a reclamar el cambio. La exploración de los servicios médicos del club confirma la pequeña rotura muscular, solo falta conocer la dimensión exacta de la misma para determinar cuánto tiempo va a necesitar la cicatrización.

El periodo estimado, al tratarse de una zona muy delicada de la pierna de un jugador de fútbol, se estima que podría oscilar, en el mejor de los supuestos, entre las tres y las cinco semanas de baja. Eso complicaría sobremanera la presencia del atacante blanquiazul en el arranque del curso, fijado oficialmente el 29 de agosto, a las 21:30 horas con la visita del Real Murcia al José Rico Pérez.

Isaac Obeng trabaja en el gimnasio en el comienzo de la pretemporada con el Hércules. / Álvaro Egea / HCF

Su vacante está bien cubierta. Ahí pueden desenvolverse con garantías Galvañ, el hijo de Paquito, el propio Soldevila o cualquiera de los dos exfutbolistas del Nàstic que ya se han probado alguna vez en sus trayectorias en el perfil diestro, Víctor Narro y Álex Jiménez, aunque la contratación del extremo procedente del Algeciras se realizó pensando en que fuera él quien se adueñara de ese puesto vital en el carril derecho para el desarrollo del juego que preconiza Beto Company, que precisa de desborde y velocidad en ambas bandas para dotar de amplitud a la acción ofensiva.

Isaac Obeng se ve obligado a parar su preparación y ponerse en manos de los readaptadores, primero con tratamiento de fisioterapia y gimnasio y, poco a poco, volviendo a ejercitarse sobre el césped hasta estar en condiciones de trabajar con balón, algo que le impedirá, casi con toda seguridad estar en condiciones de iniciar el curso dentro de la convocatoria.

Miki Bosch, en la recta final

Quien parece seguro que recibirá el alta competitiva antes del clásico de Primera RFEF en el debut liguero es Adrià Miquel Bosch Sanchís. El central valenciano, con una lesión muscular al poco de iniciarse la pretemporada, llegará muy justo, con una condición física lejos de ser la mejor, pero apto para entrar en la convocatoria. El ex zaguero del Granada y el UCAM necesitará al menos una semana más de trabajo individualizado para poder integrarse en el grupo, así que todo hace indicar que seguirá sin poder participar en los amistosos, ni en Alcoy ni en San Pedro del Pinatar, que se disputan el viernes y el sábado respectivamente.

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Miki Bosch, en un entrenamiento de pretemporada anterior a su lesión muscular. / HÉCTOR FUENTES

Alberto Toril y Roger Colomina, tras comprobar en la revisión en Madrid, en la consulta del especialista Manuel Leyes, que todo estaba bien, que no habían surgido complicaciones, seguirán con el plan específico previsto para ellos en la quinta semana de trabajo estival que arranca este mismo lunes y se cerrará con los compromisos frente al Alcoyano y el Cartagena, de Segunda y Primera RFEF.