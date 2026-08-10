El ascenso del Hércules empieza en el nuevo Fontcalent

El Hércules no puede crecer. Es imposible fuera del fútbol profesional. Pero mejorar, sí. Y en eso está, en tratar de dar facilidades a quienes tienen la responsabilidad deportiva de devolver al equipo a Segunda División doce años después. La actualización del espacio de entrenamiento es vital para conseguir objetivos, por eso este año se ha vuelto a dar un paso más para aprovechar al máximo el medio millón de metros cuadrados que ocupa la parcela 122 del polígono 20 de la partida de Fontcalent. Allí, hace ahora 20 años, se habilitó por primera vez una superficie que se ha ido desarrollando mientras se cumple el sueño imperecedero (e inasible) de levantar una ciudad deportiva blanquiazul que permita a la entidad ir más allá en lo deportivo y en lo institucional.

Imagen área de la parcela 122 del polígono 20 de la partida de Fontcalent en la que el Hércules trabaja diariamente. / ALEX DOMÍNGUEZ

Cerca de un millón de euros costó en 2006 ponerlo en marcha, poner a disposición de la plantilla un lugar donde ejercitarse fuera de la ciudad, de las miradas incómodas y las distracciones. Ha tenido momentos mejores y peores, pero desde hace dos décadas ha ido experimentando mejoras sucesivas con las que ir atajando el efecto caníbal del paso del tiempo, la última completada a finales de julio.

Comedor habilitado en uno de los costados pensado para potenciar la cohesión del grupo. / ALEX DOMÍNGUEZ

Este verano se ha creado allí un espacio de convivencia que permita potenciar la cohesión del grupo, uno en el que poder desayunar todos juntos y conversar, desahogarse y valorar cada instante del curso antes y después de las sesiones diarias. Las circunstancias especiales que imperan en aquel espacio al aire libre hacen que todo nazca sin espíritu perdurable, pero eso no impide que se trate de poner al servicio del grupo la mayor confortabilidad posible.

Profesionalización

Todas las mejoras integrales implementadas tienen un objetivo: reunir en un mismo entorno las tareas específicas de futbolistas, cuerpo técnico y recuperadores para optimizar el tiempo y los recursos. Todo es mejorable, pero, de momento, Beto Company ha valorado públicamente el esfuerzo realizado para que el Hércules pueda ejercitarse en un entorno profesionalizado. Gimnasio interior y exterior, vestuarios con taquillas individualizadas, sala climatizada para las charlas y las sesiones de vídeo, pileta para los tratamientos con hielo, área de recuperación y masaje, despacho para el entrenador y sus ayudantes, torre de telecomunicaciones para estar conectado a la red, elaborar los informes y tener acceso a todos los programas específicos, a las bases de datos y las estadísticas de seguimiento...

Taquillas de los futbolistas con el material de cada jugador listo para ser utilizado en la sesión de entrenamiento. / Alex Domínguez

La conservación de Fontcalent no es sencilla. Exige mantenimiento diario. Solo la hierba del campo de juego ya requiere cerca de 80.000 euros anuales. La dimensión de la cancha es idéntica a la del José Rico Pérez, 105 metros de largo por 68 de ancho. Es así para que todas las simulaciones y ejercicios se realicen de la misma manera, para que los automatismos encajen bien, para que la valoración de los esfuerzos, la condición física y las cargas de trabajo se ajusten a la realidad. La factura de mantener operativa la parcela todo el año llega a los 150.000 euros. Dos personas se ocupan de su sostenimiento de forma habitual, pero su conservación implica a más especialistas de forma coyuntural. Que no se deteriore es capital para no someter al vetusto estadio mundialista y su césped a un desgaste insostenible... Invertir para poder ahorrar.

Noticias relacionadas

Área de recuperación para la rehabilitación de los futbolistas lesionados y las sesiones de masaje. / Alex Domínguez

En la tercera categoría del fútbol nacional, para muchos de los jugadores que la disfrutan es un lujo; pero está lejos de ser la instalación que necesita un club que aspira por historia a recuperar su lugar entre los mejores del país. Por eso, la SAD blanquiazul mantiene vivo el proyecto de su gran ciudad deportiva, aunque para eso primero hay que es capaz de una vez de los roces lacerantes del fútbol de esparto en el que, hasta cuando ganas, no dejas de perder.