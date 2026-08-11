Pretemporada
El Hércules juega este jueves en Paterna contra el Valencia
El cierre de este amistoso obliga al club a cancelar el que tenía programado el sábado contra el Cartagena en San Pedro del Pinatar
Gran oportunidad, reacción rápida y solución de urgencia. Al Hércules le ha surgido la posibilidad de medirse con el primer equipo del Valencia y no la ha querido desaprovechar. En conjunto blanquiazul ha aceptado jugar este jueves, 13 de agosto, en el Antonio Puchades de Paterna, a las 19:30 horas, un encuentro amistoso, el quinto del ciclo de preparación, que obliga a cambiar el plan de trabajo fijado inicialmente. Como estaba planificado, el equipo de Beto Company cerrará la semana habiendo disputado seis envites estivales, pero modifica los días y uno de sus rivales, que ahora pasa ser de superior categoría.
Inicialmente, estaban cerradas las citas en Alcoy del viernes y la de San Pedro del Pinatar, en Murcia, del sábado; la primera frente al Alcoyano y la segunda contra el Cartagena. Se mantiene la que supone la final de la 46ª edición de Trofeu Ciutat d’Alcoi y se suspende la que debía disputarse en el Pinatar Arena, sin público, contra uno de los rivales que pugnarán con los alicantinos por el ascenso a la Segunda División. Para el Hércules, la oportunidad de hacerle un favor a la SAD propiedad de Peter Lim, un contrincante histórico que ahora queda en deuda con los blanquiazules, ha podido más que la palabra dada al resort especializado en albergar actividades deportivas estivales, que fue quien posibilitó la celebración del envite con el Efesé.
El Valencia CF recibió hace semanas la notificación oficial de que le aplazaban su debut en liga, que debía ser este fin de semana. Sucedió después de solicitarlo el Real Betis por la participación en la final del Mundial que le dio a España su segunda estrella del argentino Giovani Lo Celso y, desde entonces, se contempló la idea de que disputara algún amistoso esta semana para no perder ritmo en un instante clave del verano. Originalmente se había negociado un pulso preparatorio con la UD Ibiza del expresidente valencianista Amadeo Salvo, pero ha resultado inviable, así que se le cursó la invitación al Hércules, que ha decidido aceptarla. De este modo, los che juegan el miércoles en su ciudad deportiva contra el Teruel y al día siguiente con los alicantinos. Los únicos que podrán acceder a las gradas del Antonio Puchades son los socios valencianistas, quienes, además, podrán llevar un invitado si lo solicitan pertinentemente.
La buena relación que impera entre ambas instituciones ha sido fundamental para modificar la planificación. De esta manera, el equipo alicantino entrenará el sábado en Fontcalent, descansará el domingo y volverá a ejercitarse el lunes para iniciar la sexta semana de pretemporada, la penúltima antes de que arranque definitivamente la competición.
Contra el Yeclano, en el Rico Pérez
El plantel de Beto Company protagonizará un séptimo encuentro de preparación, será el que cierre el ciclo de envites amistosos. En un primer momento se contempló la idea de jugarlo en suelo murciano, pero definitivamente será en el José Rico Pérez el 23 de agosto, domingo, en el estadio mundialista. Será seis días antes de que lo visite el Real Murcia, que lo hará el 29 de este mismo mes, en el debut liguero de ambos en una campaña en la que los dos clubes parten con una sola meta: volver al fútbol profesional. El Hércules aún no ha decidido si abrirá al público ese séptimo duelo de preparación o si se decanta por hacerlo a puerta cerrada. Lo que sí es seguro es que tendrá lugar por la tarde, seguramente a las 19:30 horas.
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