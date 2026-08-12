El amistoso entre el Hércules y el Valencia podrá verse por la pantalla de À Punt

La televisión pública À Punt ha anunciado la retransmisión del amistoso que disputarán este jueves en Paterna el Valencia y el Hércules. A partir de las 19:30 horas, los espectadores de la Comunidad Valenciana podrán seguir en directo el encuentro tanto por televisión como a través de la web de À Punt.

Este duelo preparatorio será narrado por Xavi Alberola y contará con los comentarios de la leyenda del Valencia y jugador con más partidos en el club che, Fernando Gómez Colomer. El Valencia, por su parte, saldrá con su mejor once para enfrentarse a los de Beto Company, pues jugadores de la talla de Dimitrievski, Jesús Vázquez, César Tárrega, De Haas, Guido Rodríguez, Filip Ugrinic, Pepelu, Javi Guerra, Sato y Hugo Duro no han sido convocados al amistoso de este miércoles contra el Teruel a fin de que puedan sumar minutos el jueves ante el Hércules.

La única ventana de los blanquiazules

La televisión autonómica se congratula de alcanzar el objetivo marcado a principios de verano de retransmitir al menos un partido de pretemporada de los equipos de Primera y Segunda División de la Comunidad, a los que se suma el Hércules dada su importante masa social. De hecho, la señal de À Punt será la única forma en la que los aficionados alicantinos podrán ver a su equipo, pues las gradas del Antonio Puchades están reservadas exclusivamente a los socios valencianistas.

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Para el conjunto che, este amistoso imprevisto será el último partido de pretemporada. Los de Carlos Corberán comienzan la liga el día 22 contra el Celta de Vigo en Mestalla, esto después de conocer hace semanas que se aplazaba su debut en liga, que debía ser este fin de semana. La razón fue la solicitud del Real Betis por la participación en la final del Mundial del argentino Giovani Lo Celso y, desde entonces, se contempló la idea de que disputara algún amistoso esta semana para no perder ritmo en un instante clave del verano.