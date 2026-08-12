El Hércules busca goles a dos semanas del estreno

El Hércules encara el tramo decisivo de la pretemporada con una asignatura pendiente. El equipo de Beto Company ha ofrecido buenas fases de juego durante sus primeros amistosos, y la afición pudo corroborar los brotes verdes en el Trofeo Ciudad de Alicante. Sin embargo, continúa sin encontrar una producción ofensiva que eleve al marcador el fútbol propositivo y de dominio que propone.

El problema no es nuevo. La pasada temporada el Hércules ya sufrió para transformar su propuesta en ocasiones y, sobre todo, en goles. El equipo acabó lejos de los puestos de promoción pese a mejorar su juego con Beto. Estaba lastrado, entre otros factores, por la falta de contundencia en las áreas, particularmente en la contraria y especialmente fuera de casa.

El ataque, entre algodones

A poco más de dos semanas del estreno en Primera RFEF contra el Real Murcia, varias incógnitas físicas en la delantera azuzan todavía más el temor a llegar cortos de pólvora. Oriol Soldevila volvió esta pretemporada al trabajo con el grupo después de superar la grave lesión de rodilla que le dejó fuera casi toda la pasada campaña. Su recuperación era una de las principales noticias positivas del verano, aunque tras meses de trabajo intenso ahora arrastra una sobrecarga que recuerda lo evidente: todavía habrá que esperar varias semanas, quizás meses, para el alta futbolística del goleador de hace dos campañas.

Alberto Toril, que tuvo impacto inmediato cuando, aún a medias, estuvo disponible la pasada temporada, está en una situación más incierta que la de Solde. El ariete se perderá los primeros compromisos de la temporada, pues sigue inmerso en la recuperación de la artroscopia de rodilla a la que se sometió en el tramo final de la temporada, según confirmaron este martes fuentes del club a EFE. El delantero mallorquín apenas se ha sumado al trabajo con balón y necesitará al menos un mes más para estar a disposición del entrenador.

Los diez goles de Fran Sol

Fran Sol, máximo anotador del pasado curso, no cuenta para el cuerpo técnico y no tuvo ni tan solo un minuto en el Trofeo Ciudad de Alicante, en el que Toñín pudo disputar todo el encuentro. De hecho, al veterano delantero madrileño ni tan siquiera se le mandó a calentar en banda durante la segunda mitad del amistoso en el Rico Pérez.

Donde sí cuenta, aunque no por las mejores razones, es en los cálculos de la secretaría técnica, que necesita su ficha para poder acometer un último fichaje en ataque.

El delantero se apega al año de contrato que tiene en vigor, y también a una pregunta que, sea cual sea la respuesta que cada lector quiera darle, no es impertinente: ¿quién va a reponer los diez goles que él anotó el pasado curso?

Este mercado, la dirección deportiva ha reformado la ofensiva con las incorporaciones de Álex Jiménez, Víctor Narro, Isaac Obeng y Antoñín, perfiles distintos entre sí y con capacidad para moverse por varias posiciones de ataque.

Sin embargo, ninguno de ellos llega después de una temporada de grandes cifras anotadoras. Entre los cuatro sumaron alrededor de una decena de tantos el pasado curso, producción que invita a pensar más en una mejora colectiva que en la llegada de un goleador de referencia.

Para limitar un poco más las opciones ofensivas en el partido de debut, las calamidades físicas también han tocado a la puerta del extremo Isaac Obeng, que sufrió una lesión en el cuádriceps la pasada semana y, en un buen escenario, llegaría justo a la segunda jornada liguera.

Una ofensiva repartida

La apuesta de este curso, orientada precisamente a repartir la producción ofensiva, no va mal encaminada: hombres como Toñín liderando el ataque, Víctor Narro en la banda izquierda y Álex Jiménez como segundo punta han ofrecido una buena versión en pretemporada. El riesgo está en que dé tiempo a que este entramado ofensivo cuaje y convierta sus cualidades en goles contantes y sonantes.

Las dos semanas de pretemporada son el escaso margen para pasar del merecimiento a la victoria, con lo que los próximos amistosos frente al Valencia y el Alcoyano tendrán todo el carácter de examen preparatorio.

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El conjunto alicantino llega al campeonato con una plantilla más versátil, con mayores alternativas que hace un año y con un ataque visiblemente más enérgico y dinámico, pero la incógnita sobre quién marcará la diferencia de cara a puerta sigue revoloteando entre la enfermería y un fichaje imprevisto.