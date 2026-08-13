Beto, tras el Valencia-Hércules: «Nos molesta que los dos goles sean evitables»

Beto Company se marchó satisfecho con la actuación del Hércules ante el Valencia pese a la derrota por 2-0. El técnico blanquiazul valoró especialmente la capacidad del equipo para competir ante un rival de Primera División, aunque lamentó que los dos goles llegaran en acciones que consideró evitables.

«Estamos contentos porque el equipo ha competido excepto por esas dos acciones. Sabíamos que el Valencia nos podía hacer gol, pero nos molesta porque las dos son evitables», explicó el técnico, quien destacó que el Hércules tuvo la pelota, buscó la portería contraria y mantuvo un buen nivel competitivo.

El entrenador sí reconoció una carencia en ataque. «Nos ha faltado un poco de punch en el área rival», admitió después de un segundo amistoso consecutivo sin marcar, tras el empate sin goles ante el Castellón. Beto evitó, no obstante, sacar conclusiones excesivas de los resultados de pretemporada y recordó que el cuerpo técnico continúa repartiendo cargas con alineaciones muy diferentes.

Buen balance tras dos encuentros de altura

El preparador valenciano también puso en valor el rendimiento defensivo, especialmente durante la primera mitad, y la aportación de los jóvenes que participaron tras el descanso. «Ha habido chicos jóvenes, chicos del filial, que han entrado y han dado la talla, y hay que darles mérito», señaló.

El técnico blanquiazul incidió además en el nivel de los dos últimos adversarios del Hércules, Castellón y Valencia, que utilizaron equipos próximos a sus alineaciones más competitivas. «Estamos contentos porque nos hemos enfrentado a jugadores, no sé si titulares, pero sí premium de Valencia y Castellón», afirmó.

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Pese a las buenas sensaciones, el técnico volvió a señalar las dos cuestiones pendientes antes del inicio liguero: evitar errores que penalicen al equipo y recuperar eficacia en ataque. «No hemos metido gol y ese es nuestro debe en estos dos partidos», concluyó.