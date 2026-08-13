Dos errores apagan a un Hércules sin pólvora en Valencia (2-0)

Buen esfuerzo, diluido por un par de errores, del Hércules en Paterna. Los de Beto Company han caído por 2-0 contra el Valencia de Carlos Corberán, que con dos vistosas acciones en el tramo inicial de la segunda parte consiguió conquistar el marcador de un partido cuya primera mitad tuvo más notas blanquiazules que blanquinegras.

Los primeros 45 minutos dejaron buen sabor de boca a los aficionados alicantinos. Pese a que el Valencia se hizo respetar en casa en los primeros instantes, el Hércules no se escondió, tomó el control del balón y lo arrojó a las puertas de Dimitrievski con un disparo de Andy Escudero y un centro de Víctor Narro al que no llegó por poco Antoñín.

Un sólido Blazic en portería las veces que fue solicitado, un funcional doble pivote entre Manu Rico y Gismerá coronado por el adelantado Mehdi Puch, así como buenas conexiones de Víctor Narro con el correoso Antoñín, aportaron emoción a los primeros lances de este amistoso típicamente veraniego, envuelto por el calor y la humedad de l'Horta valenciana.

Primera parte con buenas sensaciones

El Hércules progresaba adecuadamente ante un rival de Primera División que, a pesar de haber sacado una alineación titularísima, tuvo una pobre primera parte que causó disgusto entre los socios presentes en la grada del Antonio Puchades. El cambio de tornas tuvo su génesis en las sustituciones efectuadas en el descanso. Beto reformuló la medular con la entrada de Ben Hamed, Fidalgo y Álex Jiménez, y dio relevo a Blazic por Carlos Abad.

La nueva dupla en la base del mediocampo no fue capaz de emular la efectividad de sus predecesores y perdió el control del partido frente al conjunto che, que despertó del letargo tras la charla recibida en el vestuario.

El cambio de tornas tuvo su génesis en las sustituciones efectuadas en el descanso

En el minuto 48, una combinación nacida desde la línea divisoria tras pérdida de balón de Rentero inclinó la balanza a favor de los locales. Una conducción de Sato, un pase a Ugricic y una asistencia de este a Javi Guerra llevaron al centrocampista valenciano hasta el borde mismo del área chica, donde recortó a Yago Cantero para quedar sin oposición en el ángulo derecho y, desde ahí, fulminar a Carlos Abad.

El capitán blanquiazul, frío todavía, vio con impotencia cómo se colaba el balón en el breve, brevísimo espacio que había entre su brazo izquierdo y el primer palo. 1-0 para los murciélagos, que esperaron al crepúsculo para emprender el vuelo en una jugada con pobre oposición del Hércules y engendrada de una mala salida.

Mehdi Puch brega por el balón entre dos hombres del Valencia. / Francisco Calabuig

Una acción de Antoñín al espacio aspiró a restablecer el equilibrio al minuto siguiente de reiniciar, pero el disparo acabó estrellado en el cuerpo de Dimitrievski.

Aun a pesar del baldazo, hay que reconocer a los de Beto que no renunciaron al balón y a intentar salir jugando... el problema es que volvieron a perder el esférico. Después de un error de salida, Hugo Duro recibió un pase y de primeras habilitó a Javi Guerra, desmarcado de Ben Hamed, quien aprovechó el espacio liberado por Rentero para atacar el área y habilitar hábilmente a Sato, quien convirtió un tanto que el portero alicantino no pudo impedir.

Brecha en el mediocampo... y poca pegada

Salvado el resultado del último amistoso de una pretemporada que, en balance, ha sido poco alentadora, los de Corberán pusieron el freno y dejaron que el partido perdiera revoluciones en medio del sopor estival. Beto sustituyó completamente la defensa y el ataque en el minuto 72, y el técnico del Valencia dio tiempo de juego a cinco canteranos en el minuto 78 de partido.

Así las cosas, pocos argumentos más se esgrimieron en el campo. Las mejores ideas de la sala de máquinas blanquiazul las tuvieron Manu Rico y Mehdi Puch, y su ausencia desde el minuto 46 fue bastante ruidosa. En los estertores del encuentro, Hamza estuvo a nada de quedarse a solas con Dimitrievski, pero la rápida salida del guardameta macedonio abortó la oportunidad del descuento.

Noticias relacionadas

El Hércules compitió bien durante casi toda la primera parte y en algunos tramos de la segunda contra un rival muy superior sobre el papel, pero penalizó la falta de pólvora de un ataque que se basó fundamentalmente en los intentos desacertados del siempre trabajador Antoñín.