El Hércules pincha en El Collao y el Alcoyano gana el Trofeu Ciutat d’Alcoi

Sexto partido de preparación, cuarta derrota. El Hércules encadena su tercer tropiezo, este en El Collao, en la disputa del Trofeu Ciutat d’Alcoi, que finalmente acabó levantando el cuadro local, que empleó la visita del conjunto blanquiazul para presentar a sus aficionados el nuevo plantel, el que peleara otra vez por volver a Primera Federación, algo de lo que se quedó muy cerca el curso anterior de la mano de su actual entrenador.

La falta de pegada del conjunto de la capital volvió a ser determinante, esta vez frente a un oponente de inferior categoría. Las múltiples ocasiones desaprovechadas por el canterano Hamza y la mala defensa de los envíos laterales permitió a los hombres de Fran Alcoy doblegar a los herculanos.

Rafa de Palmas intenta progresar con la pelota durante el amistoso en El Collao. / Juani Ruz

La apuesta inicial de Beto Company, después del desgaste sufrido el día antes frente al Valencia en Paterna, confirmó una estructura insólita cargada de jugadores que jugarán muy poco a lo largo de la temporada que arranca el 29 de agosto, con muchos integrantes del filial en puestos claves acompañando a hombres que han gozado de menos minutos en el ciclo de preparación.

El preparador valenciano presentó de salida a Carlos Abad, en la portería; una defensa con David López y Galvañ en los laterales, con Peñaranda y Rubén Cantero como centrales. La manija del centro del campo se la dio a Gismera y Ben Hamed, con Guti en un costado, De Palmas en el otro, Mehdi Puch delante, justo por detrás del joven Hamza, que vivió una noche muy desgraciada frente al gol.

Dificultad para definir

El portero tinerfeño apenas tuvo que intervenir en dos jugadas, en la primera detuvo un remate acomodando el pie en el aire de Tiko Iniesta y en la segunda, con el mismo protagonista, no llegó a detener un envío al área desde la derecha del ataque del Deportivo, que tuvo en Loren, por el carril del ex zaguero sevillista, a su hombre más incisivo. Su centro con la derecha lo pateó sin oposición, casi en área pequeña, otra vez Iniesta, sin defensor encima (ni cerca), y batió al guardameta canario acomodando bien el pie en el aire justo antes del descanso.

David López se va al suelo para tratar de robar el balón al delantero del Alcoyano. / Juani Ruz

En la reanudación, y después del reordenamiento de líneas y la entrada al envite amistoso de la unidad principal, los de la capital asumieron el control del derbi, pero una y otra vez sus remates acaban sin ver portería. El carrusel de rotaciones en la segunda parte frenó algo el ritmo, pero no impidió que el Hércules llegara con relativo peligro al arco de Jagoba Zárraga, que resolvió de forma notable todo el trabajo, incluyendo el despeje en el doble saque de esquina de que dispusieron los blanquiazules en el tramo decisivo y que la retaguardia del Deportivo supo despejar sin complicaciones.

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El 1-0 final permite al Alcoyano retener el trofeo de su ciudad y seguir avanzando de manera muy favorable en este ciclo de preparación previo al comienzo del campeonato liguero, justo lo contrario que el Hércules, que ha caído en cuatro de los seis encuentros que lleva jugados hasta la fecha. El último antes del debut frente al Real Murcia en el Rico Pérez será el domingo de la semana que viene en casa, en Alicante, con la visita del Yeclano en un horario aún sin oficilizar.