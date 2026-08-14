El Hércules protege a un Oriol Soldevila recuperado

En unos días, el 18 de agosto, se cumplirán diez meses desde que Oriol Soldevila sufrió una lesión en la rodilla que le tiene parado desde octubre, avanzando en su recuperación sin apenas experimentar contratiempos, pero sin poder rendir como a él le gustaría. Después de reaparecer en el amistoso que disputó el Hércules en La Nucía el 31 de julio, donde entró al partido en la segunda parte para recobrar sensaciones y reencontrarse con el balón en una cita de fuego semi real, el catalán ha tenido que quedarse fuera de las convocatorias en los siguientes amistosos, el último el de este mismo viernes en Alcoy.

El barcelonés, después de un periodo tan largo de inactividad, ha ido notando distintas molestias, la mayoría leves y propias de su convalecencia, pero después del envite en el Camilo Cano experimentó un ligero pinchacito, fruto de una sobrecarga, en el cuádriceps que ha requerido ser tratado con mucha precaución para impedir que fuera a mayores. Soldevila, desde la intervención, ha ido quemando etapas y ya está realmente en la última, la más complicada, la que debe devolverle a la rutina del grupo en la temporada, algo con lo que sueña el futbolista desde que pasó por el quirófano. El alta médica la recibió a mediados de julio, pero ahora le falta la competitiva, la que le reconoce como apto para disputar un partido de liga.

Los readaptadores han trabajado con el atacante blanquiazul de manera concienzuda, incluso en los días de encuentro preparatorio. Antes de los mismos, Solde ha saltado al césped para realizar diferentes ejercicios que le han valido para ir mejorando su forma al mismo tiempo que se solventaba el leve percance muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. Frente al Castellón estuvo mejorando su condición física antes del choque, lo mismo que hizo el jueves en Paterna, frente al Valencia. En ambos casos, Beto Company optó por no arriesgar con su futbolista diferencial, el que está llamado a cargar con buena parte de la responsabilidad ofensiva.

El preparador blanquiazul está más que tranquilo con la evolución de Soldevila. "Si el de hoy fuera el partido final de la liga, lo jugaría sin problema. Lo que pasa es que tenemos que ir con cuidado porque, después de un año de inactividad, en este tipo de molestias, lo que no puede ser es que por precipitarnos volvamos a tenerlo parado dos meses. Es preferible frenarle un poquito por precaución y garantizarnos que todo acaba como deseamos", describe el técnico del Hércules. Según la estimación realizada, el catalán volverá a jugar el domingo de la semana que viene en el último de los duelos estivales programados, el que se acordó con el Yeclano en el José Rico Pérez que todavía no se ha hecho oficial, pero que ya está cerrado.

Resto de lesionados

Hay cuatro hombres con diferentes molestias que permanecen de baja en diferentes grados de gravedad. Alberto Toril continúa con su evolución favorable, participando parcialmente en las sesiones de grupo en Fontcalent y, desde que lo hace, no ha tenido que lamentar daños. La articulación, como detectó el doctor Manuel Leyes hace dos semanas está bien así que solo debe respetar el plan de redaptación creado para él para volver a competir al máximo nivel, algo para lo que deberán pasar algunas semanas todavía, incluido el comienzo de la competición. Roger Colomina, el otro con daño en la rodilla, también avanza en su puesta a punto, pero en su caso el horizonte es bastante más lejano. Nadie le espera de vuelta hasta pasado el parón de Navidad.

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Oriol Soldevila, durante su concurso en el amistoso contra La Nucía del pasado 31 de julio, el único que ha jugado este verano. / Álvaro Egea / HCF

Los dos con rotura fibrilar, Isaac Obeng y Miki Bosch caminan a diferente velocidad. Mientras el central está casi listo para completar el 100% del trabajo con el resto del plantel, lo que le permitiría entrar en la convocatoria para el debut liguero, el extremo, con daño en el cuádriceps, debe ir con más cautela. El médico estableció de tres a cinco semanas para la cicatrización y, de momento, ha completado una y media. Si llega, siendo muy optimistas, será muy justo, así que lo natural será no poder contar con el atacante ghanés para recibir al Real Murcia el 29 de agosto.