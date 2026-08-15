Fran Sol, ni solución ni problema en el Hércules

Dos semanas y dos días restan para acabar de cerrar la plantilla. El Hércules tiene dese hace tiempo todas las licencias profesionales cubiertas, eso significa que cualquier refuerzo debe atesorar categoría sub-23. De lo contrario, el club estaría obligado a dar bajas a jugadores sénior. Desde el primer momento, el nombre de Fran Sol ha estado ligado a esta posibilidad. Todos los focos han apuntado hacia él. Sin embargo, no parece tan claro que su futuro vaya a estar fuera de Alicante. Sus opciones de continuar aumentan con el paso del tiempo.

A pesar de haber sido señalado como el futbolista a salir, lo cierto es que no ha sido hasta hace diez días que al jugador no se le ha dicho abiertamente, cara a cara, que lo mejor para él es que encuentre acomodo en otro equipo porque sus opciones de jugar, de partida, en el modelo de Beto Company, son muy pocas salvo que concurran circunstancias que obliguen a variar los planes del entrenador de forma forzosa, esto es, por acumulaciones de lesionados, algo que ya sucedió el curso anterior.

Fran Sol no alcanza a rematar durante el partido de la pasada temporada en el Rico Pérez contra el Real Murcia. / ALEX DOMÍNGUEZ

Fran Sol es consciente porque no acaba de llegar al planeta fútbol, que su concurso, y sobre todo su incidencia en su primera (y hasta el momento única) temporada en el Hércules estuvo muy por debajo de su categoría, de su trayectoria anterior. Los diez goles que figuran en su casillero, con la mitad conseguidos desde los 11 metros, sin más oposición que la del guardameta, no justifican seguir apostando por él en el ataque y el delantero madrileño es muy consciente. Sus expectativas, cuando aceptó la oferta blanquiazul, eran mucho más altas. Las del club, también. Fran estaba convencido de que podía ser determinante en la categoría. No lo fue. De hecho, estuvo muy lejos de serlo a pesar de esa cifra realizadora que no dio para pelear un objetivo que no se quedó ni cerca.

Su caché está en la escala salarial más alta, librarse de él sería un alivio y permitiría hacer un esfuerzo por su sustituto. Pero nadie, de momento, le ha propuesto una rescisión del vínculo laboral. Lo que se ha hecho ha sido explicarle cuál es su situación en la plantilla y qué opciones tiene de encontrar sitio en el planteamiento del preparador valenciano, que apenas le ha dado protagonismo en la pretemporada. De hecho, no ha jugado en los últimos cuatro compromisos. Continuar en Alicante en esas condiciones, en la tercera categoría, a su edad (en marzo cumplió 34 años) será contraproducente. Hay muchos ejemplos en condiciones similares que terminaron mal y que no se le escapan al futbolista, ni a él ni a ninguno, porque la cara menos amable del deporte existe aunque no se hable de ella.

Un club serio

La comisión deportiva apostó por Fran Sol el verano pasado. Lo hizo por delante de otras opciones que se empezaron a trabajar antes. Cuando la opción de su contratación fue real, se pararon el resto de operaciones y se centraron en convencer al madrileño, que finalmente accedió a ponerse a las órdenes de Rubén Torrecilla. Debía competir con Slavy por la punta del ataque. Él ganó la partida y empezó jugando, siendo la referencia hasta el punto de que el búlgaro terminó yéndose en el mercado invernal. Es apuesta por el de Vicálvaro no ha tenido correspondencia. No se ha visto su mejor versión, ni siquiera una que se quedara cerca.

Fran Sol, este verano, durante un entrenamiento de pretemporada en Fontcalent. / Álvaro Egea / HCF

Aun así, no se quiere dar la sensación de que se tiene nada en contra de su profesionalidad. Al revés, todo el mundo, dentro de la entidad, destaca su alto grado de implicación, su cercanía, su facilidad para tirar del grupo, su liderazgo en las sesiones diarias. Por eso no se es taxativo con él, por eso se le ha trasladado que se respetará su decisión sin esconderle, por supuesto, que no entra en los planes de Beto, que si continúa será el tercer 'nueve', que si no ocurre nada, Alberto Toril y Antoñin Cortés competirán entre ellos por ser la punta de lanza del proyecto. Sol dispone de dos semanas para encontrar un nuevo destino. No se le pondrán restricciones ni se exigirán condiciones para firmarle la carta de libertad, pero, de momento, nadie ha llamado a su puerta.

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La decena de tantos marcados debía ser un reclamo, un potenciador de interés, sobre todo de los equipos de su entorno natal que han subido a la categoría o estaban ya en ella, pero la realidad es que, a 15 días del cierre del mercado, nadie ha llamado a su puerta ni a la de su oficina de representación. Si no resuelve su situación contractual antes de que expire el plazo para fichar, el 1 de septiembre a las 23:59:59 horas, no podrá negociar con nadie hasta enero, así que el primer interesado en aclarar su siguiente paso es él porque la inactividad no perdona ni siquiera a los más jóvenes. El Hércules le da todas las facilidades para salir, del delantero madrileño depende aprovecharlo o, si no, confiar en que a los que tiene delante de él les suceda algo y no quede otro remedio que darle la oportunidad. La historia del fútbol está repleta de episodios de redención, aunque no son una evidencia sustancial.