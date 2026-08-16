Última semana completa de trabajo para el Hércules antes del debut en liga

Trece días y un último amistoso, el que enfrentará al Hércules con el Yeclano el fin de semana en el Rico Pérez. Después de seis pruebas con fuego semirreal, el conjunto blanquiazul encara este lunes su sexta semana de entrenamientos de pretemporada, una que, en cuanto a lo estadístico, es a todas luces desfavorable, con solo un triunfo en seis enfrentamientos, pero que está resultando positiva para el entrenador, que encara cada una de las citas amistosas como lo que son: un banco de pruebas complejo en el que lo último que se busca es ganar.

Beto Company ha introducido este verano novedades en el ciclo estival. Por primera vez se han programado duelos consecutivos, con menos de 24 horas de diferencia entre ellos, para testar las cargas a todo el plantel al mismo tiempo. Es una medida que ya se ha extendido incluso en equipos de Primera. En lo que todavía queda de sesiones diarias no pesarán los marcadores registrados hasta la fecha.

Arriba, Samu Vázquez, Antoñín, Yago Cantero, Gismera, Blazic, Rentero; debajo, Escudero, Javi Jiménez, Narro, Manu Rico y Mehdi Puch; titulares frente al Valencia. / Álvaro Egea / HCF

El Hércules le ganó a la Selección AFE en Mutxamel (1-0), empató con el UCAM (1-1) y el Castellón (contra el que terminó cediendo en la tanda de penaltis tras el 0-0 sellado en los 90 minutos), y ha perdido contra La Nucía (2-1), el Valencia (2-0) y el Alcoyano (1-0). Lo más sustancial: ha encajado el doble de goles de los que ha conseguido marcar.

Equilibrio

Una de las cuestiones que más preocupan al entrenador (y al resto de la entidad) es la solidez, mostrarse regular en una liga que se presenta muy dura, con enorme competencia. Para eso es indispensable mejorar en defensa con respecto al curso anterior. Esa es la clave en un equipo que tiene planeado adueñarse de la pelota, arriesgar en la acción ofensiva, dejar espacios a la espalda.

Sin esa cualidad será muy complicado que el fútbol al que pretende jugar el preparador valenciano dé el rédito esperado. De momento, el técnico ha ido probando todas las estructuras posibles en la línea de contención, no se ha dejado ninguna sin testar, y la que mejor le ha funcionado es la de Samu Vázquez y Javi Jiménez en los laterales, con Rentero y Yago Cantero como centrales. Falta por añadir el factor Miki Bosch, que esta semana está previsto que pueda entrenar el mismo ritmo que los demás.

Pero la defensa no es solo cosa de cuatro, de ahí que las pruebas hayan ido más allá. Beto ha convertido los amistosos en ensayos bien calculados, con mezclas necesarias en las que lo que importaba era el rendimiento físico, el aguante y la relación entre las diferentes piezas.

Manu rico

En el centro del campo, quien ha destacado por encima del resto es el mediocentro del Huesca. Se ha ganado el sitio, pero falta encontrarle respaldo, algo por lo que compiten Mehdi Puch, Ben Hamed y Fidalgo. Las bandas tienen a Narro y Obeng como titulares de partida tras lo visto en verano y en la punta del ataque, hasta que no vuelva Toril, será Antoñín quien lidere arriba con Álex Jiménez o Soldevila al lado (o detrás de él).

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Manu Rico calienta antes del partido que midió al Hércules con el Castellón. / Álvaro Egea / HCF

Las dos últimas semanas de preparación arrancan este lunes con los dos porteros ya compitiendo por el lugar bajo los palos en igualdad de condiciones mientras se ultima la extensión de contrato del guardameta alemán sub-23, que va por el buen camino tras ser activada hace días. Toril seguirá con su plan de readaptación participando parcialmente en las sesiones; Obeng ejercitándose al margen para curarse de la microrrotura en el cuádriceps; Bosch aumentando cargas gradualmente y Solde a idéntico ritmo de los demás para volver a competir contra el Yeclano. El único que se queda fuera es Roger Colomina.